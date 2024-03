0490 – Gartenmauer beschädigt

Hochzoll – Im Zeitraum von Donnerstag (07.03.2024), 21.00 Uhr bis Freitag (08.03.2024), 09.00 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Gartenmauer in der Wörishofer Straße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0491 - Unfallfluchten

Hochzoll – Am gestrigen Samstag (09.03.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Münchner Straße.

In der Zeit von 16.00 Uhr bis 19.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten BMW. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Autofahrer offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Lechhausen – In der Zeit von Donnerstag (07.03.2024), 19.15 Uhr bis Freitag (08.03.2024), 12.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Kia in der Stralsunder Straße. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Autofahrer offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0492 – Eine Fahrt – viele Straftaten

Innenstadt – Am gestrigen Samstag (09.03.2024) war ein 34-jähriger Citroen-Fahrer mit zwei Mitfahrern in der Friedberger Straße unterwegs und beging dabei gleich mehrere Straftaten.

Gegen 14.45 Uhr war der 34-Jährige offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und überholte mehrere Fahrzeuge, auch über den angrenzenden Fahrradweg. Als der 34-Jährige verkehrsbedingt halten musste, sprach ein 26-jähriger Autofahrer den 34-Jährigen auf sein Verhalten an. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Verletzt wurde dabei nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Anschließend fuhr der 34-Jährige weiter und touchierte dabei noch das Auto des 26-Jährigen.

Ein Motorradfahrer verfolgte den 34-Jährigen weiter. Dies bemerkte der 34-Jährige und beschleunigte im weiteren Verlauf rückwärts auf den Motorradfahrer zu, der einen Zusammenstoß gerade noch verhindern konnte. Anschließend entfernte sich der 34-Jährige in unbekannte Richtung.

Schließlich meldete sich der 34-Jährige selbst bei der Polizei. Einsatzkräfte kontrollierten den Mann anschließend. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Zudem war der 34-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Einsatzkräfte veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 34-Jährigen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder ebenfalls behindert oder geschädigt wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

0493 – Unfallflucht mit Anhänger

Oberhausen – Am vergangenen Freitag (08.03.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Eichenhofstraße.

Gegen 16.00 Uhr parkte ein 47-jähriger Seat-Fahrer am Fahrbahnrand ein. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr mit seinem Anhänger für Pkws die Eschenhofstraße entlang und touchierte dabei das Auto des Seat-Fahrers. Anschließend fuhr der bislang Unbekannte weiter in Richtung Donauwörther Straße, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Seat entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro.

Bei dem Auto handelte es sich laut Zeugenangaben um eine Mercedes G-Klasse.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0494 – Roller entwendet und beschädigt

Haunstetten – Am vergangenen Freitag (08.03.2024) teilte ein Passant bei der Polizei einen beschädigten Roller in der Rumplerstraße mit.

Vor Ort stellten die Beamten einen stark beschädigten Peugeot-Roller fest. Bislang unbekannte Täter hatten den Roller offenbar entwendet und beschädigt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

0495 – Alkoholisiert unterwegs

Oberhausen – Am gestrigen Samstag (09.03.2024) war ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer alkoholisiert in der Äußeren Uferstraße unterwegs.

Gegen 01.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die Beamten veranlassten daher eine Blutentnahme bei dem Mann, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Außerdem unterbanden sie die Weiterfahrt und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 30-Jährigen.

Oberhausen – Am heutigen Sonntag (09.03.2024) war auch ein 31-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 00.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein sicher.

Die Polizei ermittelt nun auch hier wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 31-Jährigen.

0496 – Fensterscheiben beschädigt

Haunstetten – Am vergangenen Freitag (08.03.2024) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Fenster zweier Häuser in der Albert-Einstein-Straße und der Freudenthalstraße.

Gegen 17.30 Uhr beschädigten bislang Unbekannte zunächst zwei Fenster eines Hauses in der Freudenthalstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Gegen 17.45 Uhr beschädigten bislang Unbekannte ein Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Einstein-Straße. Auch hier entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und prüft, wie üblich, mögliche Zusammenhänge. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0497 – Fahrrad und E-Scooter entwendet

Oberhausen – Im Zeitraum von Mittwoch (06.03.2024), 12.00 Uhr bis Freitag (08.03.2024), 00.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Kellerraum in der Flurstraße ein. Dort entwendeten der oder die bislang Unbekannten ein Fahrrad und einen E-Scooter. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.