In der Nacht auf Sonntag, den 10.03.2024, gegen 04:09 Uhr, wurde in 95175 Konradsreuth, Weberstraße 6, ein Geldautomat mittels Sprengstoffes gesprengt. Der Ausgabeautomaten befand sich in einem Geschäftsgebäude im Ortskern von Konradsreuth. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen, sind die Täter mit einem dunklen Fahrzeug der Marke Audi, Typ RS6, geflüchtet.

Gegen 05.15 Uhr stellten Einsatzkräfte einen dunklen Audi, welcher in Zusammenhang mit der Geldautomatensprengung stehen dürfte, auf der Autobahn A9, Höhe Bad Lobenstein, in Thüringen fest. Das Fahrzeug wurde dort aus bislang unbekannter Ursache zurückgelassen. Aktuell laufen umfangreiche, länderübergreifende Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern. Hierbei wird die oberfränkische Polizei insbesondere von Kräften aus Thüringen unterstützt.

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut (KTI) des Bayer. Landeskriminalamtes in München stattfinden.

Zeugenaufruf:

Das Bayerische Landeskriminalamt bittet um Mithilfe und stellt folgende Fragen:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich Konradsreuth verdächtige Personen oder ein Fahrzeug aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger in der näheren Umgebung keine verdächtigen Personen anzusprechen oder gar Anhalter mitzunehmen. Bei verdächtigen Beobachtungen, bitten wir, den Notruf 110 zu wählen oder jede andere beliebige Polizeidienststelle anzurufen.

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

München, 10. März 2024