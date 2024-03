KONRADSREUTH, LKR. HOF. Nachdem Unbekannte am frühen Sonntagmorgen in Konradsreuth einen Geldautomaten gesprengt hatten, entdeckten Polizisten kurze Zeit später das mutmaßliche Fluchtfahrzeug in Thüringen. Derzeit fahnden zahlreiche Einsatzkräfte nach den Tätern.

Kurz nach 4 Uhr sprengten Unbekannte den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Weberstraße. Zahlreiche Streifenbesatzungen wurden alarmiert und fahndeten unter Hochdruck in Konradsreuth und in der Umgebung nach dem Fluchtfahrzeug.

Gegen 5.15 Uhr stellten Einsatzkräfte einen dunklen Audi, welcher in Zusammenhang mit der Geldautomatensprengung stehen dürfte, auf der Autobahn A9, Höhe Bad Lobenstein, fest. Das Fahrzeug wurde dort aus bislang unbekannter Ursache zurückgelassen. Aktuell laufen umfangreiche, länderübergreifende Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern. Hierbei wird die oberfränkische Polizei insbesondere von Kräften aus Thüringen unterstützt.

Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger in der näheren Umgebung keine verdächtigen Personen anzusprechen oder gar Anhalter mitzunehmen. Bei verdächtigen Beobachtungen, bitten wir, den Notruf 110 zu wählen oder jede andere beliebige Polizeidienststelle anzurufen.