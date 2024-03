Offenstehende Fenster ausgenutzt - Unbekannte steigen in vier Wohnungen ein - Zeugen gesucht

KARLSTEIN A. MAIN, OT DETTINGEN A. MAIN U. GROßWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagvormittag nutzten Unbekannte zum Lüften geöffnete Fenster von insgesamt vier Erdgeschosswohnungen. Sie hatten es hierbei insbesondere auf Schmuck abgesehen. Die Alzenauer Polizei sucht Zeugen.

Die genannten Taten fanden allesamt im Laufe des Samstagvormittags in den beiden Ortsteilen Dettingen am Main und Großwelzheim statt. Die unbekannten Täter stiegen jeweils über die offenstehenden Fenster in die Wohnungen ein und flüchteten anschließend unerkannt, in zwei Fällen mit Schmuck.

Die Alzenauer Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und sucht für die folgenden Zeiträume Zeugen:

08:00 Uhr - 10:00 Uhr, Hauptstraße in Großwelzheim

09:30 Uhr - 09:45 Uhr, Mozartstraße in Großwelzheim

08:00 Uhr - 09:30 Uhr, Luitpoldstraße in Dettingen

08:45 Uhr - 08:50 Uhr, Friedensstraße in Dettingen

Bei den Taten in der Mozartstraße und in der Friedensstraße wurden die Täter jeweils gestört. Anhand der Personenbeschreibungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um mehrere Täter handelte:

Täter 1: 25 Jahre, 175 cm groß, schlank, helle Hose, schwarze Jacke

Täter 2: 25 Jahre, schlank, dunkle Oberbekleidung mit Kapuze

Die Alzenauer Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06023/944-0.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

Betrügerische WhatsApp-Nachricht - Rentnerin überweist vierstelligen Betrag - Die Polizei warnt

ASCHAFFENBURG. Nach dem Erhalt einer betrügerischen WhatsApp-Nachricht hat eine Rentnerin am Mittwoch einen hohen vierstelligen Betrag auf fremde Konten überwiesen. Die unterfränkische Polizei nimmt den Fall zum Anlass, erneut vor der weitverbreiteten Betrugsmasche zu warnen.

Angebliche Tochter bittet um Überweisung für Rechnung

Im vorliegenden Fall hatte sich der oder die Absender der WhatsApp-Nachricht als Kind der Dame ausgegeben und die Rentnerin um die Überweisung für eine Rechnung gebeten. Die Geschädigte ahnte nicht, dass sie Betrügern aufgesessen war und überwies das Geld. Hierdurch entstand ihr ein finanzieller Schaden im hohen vierstelligen Bereich.

Wie funktioniert die Betrugsmasche via WhatsApp generell?

Bei entsprechenden Betrugsfällen erhalten potenzielle Betrugsopfer eine SMS von einer ihnen unbekannten Nummer. In der Nachricht schreiben die Täter dann beispielsweise: "Hallo Mama, mein Handy ist kaputt und das ist meine neue Nummer. Bitte melde dich via WhatsApp-Nachricht." Sobald das Opfer auf die Nachricht reagiert wird analog dem bekannten „Enkeltrick“ per Telefon eine Notlage vorgetäuscht und erklärt, es müsste dringend ein Geldbetrag auf ein Bankkonto überwiesen werden. Meist werden hier mehrere tausend Euro gefordert.

Im weiteren Nachrichtenverlauf wird die Geldforderung darüber begründet, dass ja das eigene Handy kaputt sei und deswegen keine Online-Überweisungen getätigt werden könnten. Es stünde aber eine dringende Rechnung aus, die unbedingt und dringend beglichen werden müsse. Das Geld würde selbstverständlich baldmöglichst wieder zurückbezahlt werden.

Zu bemerken ist, dass die Betrüger bei der Gesprächsführung auch per Textnachricht äußerst geschickt vorgehen und bei ihren Opfern gezielt Druck aufbauen. Die Masche erscheint so zunächst glaubhaft und führt zur Überweisung des geforderten Geldbetrags.

Die Polizei Unterfranken warnt alle Bürgerinnen und Bürger vor dieser Betrugsmasche:

Wer solche Nachrichten von vermeintlichen Familienmitgliedern oder nahestehenden Menschen erhält, sollte nicht darauf antworten. Den Tätern wird hierdurch bestätigt, dass der angeschriebene Telefonkontakt tatsächlich existiert.

Unter keinen Umständen sollte man Geld an ein Bankkonto überweisen - egal ob im In- oder Ausland.

Versuchen Sie, dieses oder auch andere Familienmitglieder telefonisch über die bislang bekannte Nummer zu kontaktieren und zunächst über den Sachverhalt zu sprechen.

Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt, sollte der Chatverlauf nicht gelöscht und die Polizei verständigt werden.

Unbekannter geht in Linienbus Jugendliche an - Zeugen gesucht

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend im Bus der Linie 50 eine 14-Jährige verbal bedroht und körperlich angegangen. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Der Vorfall ereignete sich im Linienbus vom Aschaffenburger Hauptbahnhof nach Kleinostheim. Die Geschädigte und ihrer Freundinnen stiegen um 19:15 Uhr in den Bus und wollte rund 15 Minuten später in Kleinostheim aussteigen. Während der Fahrt kam ein Mann aus unbekanntem Grund auf die 14-Jährige zu, drohte dieser Verbal und schlug ihr auf den Hinterkopf. An der Haltestelle "Kleinostheim Ost" verließ er den Bus.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

55 Jahre alt

Schlank

Drei-Tage-Bart

bekleidet mit schwarzer Mütze, dunkelblauer Jogginghose, dunkler Jacke

führte schwarzen Rucksack und Bierflasche mit sich

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Freitag, 21:00 Uhr, und Samstag, 01:00 Uhr, wurde in der Goldbacher Straße ein geparkter Opel Corsa an der linken Seite angefahren. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz gegenüber der City-Galerie.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Donnerstag, 15:15 Uhr, und Freitag, 10:30 Uhr, wurde in der Stiftsgasse ein geparkter Opel Insignia an der vorderen Stoßstange angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN A. MAIN, OT GROßWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 14:30 Uhr, und Donnerstag, 08:00 Uhr, wurde in der Alzenauer Straße ein geparkter Fiat beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Donnerstag, zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr, wurde auf dem Schotterparkplatz in der Mainstraße ein geparkter VW Golf im vorderen linken Fahrzeugbereich angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.