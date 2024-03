OSTERHOFEN. Am Samstag (09.03.2024) kurz vor 08.00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern die Mitteilung ein, dass am Bahnübergang in Osterhofen eine Person tot in den Gleisen liegt.

Nach bisherigen Erkenntnissen muss von einem Suizidgeschehen ausgegangen werden. Bei der toten Person handelt es sich um einen Mann.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Kriminalpolizeiinspektion Straubing.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, EPHK Franz Wittenzellner,

Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 09.03.2024 um 13.35 Uhr