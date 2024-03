Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

LICHTENFELS. Seit Samstagmittag befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg ein 32 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft, nachdem dieser am Freitagabend auf einen 36-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben soll. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Coburg.

Am Freitagabend, gegen 18 Uhr, gerieten der 32-Jährige und der 36 Jahre alte Mann in unmittelbarer Nähe zu einem Supermarkt in der Straße „Mainau“ in Streit. Nach ersten Erkenntnissen soll der Jüngere den Älteren mit mehreren Faustschlägen zu Boden gebracht und anschließend mit dem Fuß gegen den Kopf seines Kontrahenten getreten haben. Danach ergriff der Tatverdächtige die Flucht. Im Rahmen der Fahndung gelang es den Streifenbeamten den 32-jährigen Lichtenfelser im Stadtgebiet vorläufig festzunehmen.

Durch die Auseinandersetzung erlitt der 36-Jährige schwere Verletzungen und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige wurde nicht verletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erging am Samstagmittag Untersuchungshaftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den 32-jährigen Tatverdächtigen. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.