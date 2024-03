GARMISCH-PARTENKIRCHEN. In den frühen Morgenstunden des Samstag, 9. März 2024, kam es in einer Bar in Garmisch-Partenkirchen zu einer starken Rauchentwicklung. Sämtliche Gäste mussten evakuiert werden, zumindest 6 Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf 10.000 Euro. Die Polizei Garmisch-Partenkirchen übernahm die Ermittlungen zur Brandursache und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

In der Nacht auf Samstag (09.03.2024) kam es in Garmisch-Partenkirchen am Marienplatz im Lokal „Peaches“ etwa gegen 02.30 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung. Etwa 100 zu dieser Zeit anwesende Gäste mussten evakuiert werden. Die Einsatzkräfte konnten die Situation schnell unter Kontrolle bringen. Insgesamt wurden 6 Personen durch Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Feuerwehr Garmisch-Partenkichen war mit 4 Löschfahrzeugen und 50 Helfern vor Ort im Einsatz, zudem 3 Rettungsfahrzeuge, 1 Notarzt und mehrere Polizeistreifen.

Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen hat die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Fortgeführt werden die Untersuchungen durch die Kriminalpolizei. Dabei bitten die Beamten auch mögliche Zeugen, sich bei der Polizei zu melden:

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08821) 9170 bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen zu melden.