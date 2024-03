Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

SCHIRNDING, LKR. WUNSIEDEL. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stahlen Diebe einen BMW X 5 in der Baden-Württembergischen Stadt Böblingen. Ein Tatverdächtiger wurde am Donnerstagvormittag im Bereich Schirnding festgenommen. Dieser befindet sich inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof in Untersuchungshaft.

Am Mittwoch, gegen 02.30 Uhr, stahlen Unbekannte einen weißen BMW X 5 im Zeitwert von rund 32.000 Euro in Böblingen. Am Donnerstagmorgen konnte der Besitzer sein Fahrzeug im Bereich Schirnding orten. An diesem waren mittlerweile niederländische Kennzeichen angebracht. Eine Polizeistreife entdeckte das Auto schließlich, gegen 10.19 Uhr, auf der B303. Beim Erblicken der Streife beschleunigte der Tatverdächtige und flüchtete in Richtung tschechischer Grenze. Der Fahrer überholte dabei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und riskanter Fahrweise mehrfach andere Fahrzeuge. Seine Flucht endete mit zwei platten Reifen auf einem Feldweg in der Nähe von Oschwitz. Dort nahmen Polizisten den Tatverdächtigen fest.

Der polnische Fahrer wurde am Freitagvormittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Haftbefehl gegen den 33-Jährigen. Er sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise des Flüchtigen gefährdet oder genötigt wurden, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.