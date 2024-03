KEMNATH, LKR. TIRSCHENREUTH. Polizeipräsident Thomas Schöniger verabschiedete am Freitag, den 8. März 2024, den Leiter der Polizeiinspektion Kemnath, Polizeihauptkommissar Lukas Blöchl, und führte Polizeihauptkommissar Kai Hoffmann als neuen Dienststellenleiter in sein Amt ein.

Am 8. März 2024 hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Kemnath in die Mehrzweckhalle der Stadt Kemnath geladen. Vor etwa 70 teilnehmenden Gästen aus Politik, Justiz, verschiedenen Behörden und Organisationen sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger bei diesem Festakt den vorübergehenden Dienststellenleiter, Polizeihauptkommissar Lukas Blöchl, der die Dienststelle seit 1. September 2023 im Rahmen seiner Führungsbewährung zum möglichen Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene, den früheren höheren Dienst, leitete.

In seiner Festrede stellte Polizeipräsident Thomas Schöniger die gute Sicherheitslage dar. Die Polizeiinspektion Kemnath ist auf einer Fläche von 328 qkm für die Sicherheit von rund 25.000 Bürgerinnen und Bürger zuständig. In diesem Zusammenhang dankte er allen Beschäftigten der Dienststelle für ihre engagierte und gute Arbeit im zurückliegenden Zeitraum. Über Blöchl sagte Schöniger: „Sie haben die verschiedensten Herausforderungen angenommen, konnten Ihre Fähigkeiten in unterschiedlichen Bereichen weiterentwickeln und haben unsere Erwartungen vollständig erfüllt“. In diesem Zusammenhang bedankte er sich für die erfolgreiche Leitung der Polizeiinspektion Kemnath.

Mit Polizeihauptkommissar Kai Hoffmann stellte Schöniger den neuen Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Kemnath vor. Für den im Landkreis Wunsiedel wohnenden Hauptkommissar ist es die erste Stelle beim Polizeipräsidium Oberpfalz. Seine berufliche Karriere verbrachte Hoffmann die letzten 30 Jahre beim Polizeipräsidium Oberfranken, zuletzt als Leiter der Verfügungsgruppe und zugleich Vertreter des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Münchberg.

Werdegang PHK Lukas Blöchl

Lukas Blöchl wurde 1993 in Regensburg geboren. Er absolvierte von September 2012 bis März 2015 bei der Bereitschaftspolizei in Eichstätt die Ausbildung für die 2. Qualifikationsebene. Anschließend kündigte er und startete zugleich sein Studium für die 3. Qualifikationsebene an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg, welches er mit einem Spitzenergebnis abschloss. Als junger Polizeikommissar führte ihn sein Weg im Anschluss in die Landeshauptstadt, wo er zunächst rund zwei Jahre bei der PI 48 Oberschleißheim als stellvertretender Dienstgruppenleiter eingesetzt war. Dieser Verwendung schlossen sich zwei weitere Jahre in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München an. Schließlich erfolgte dann im April 2020 der Wechsel ins Polizeipräsidium Oberpfalz – wiederum in die Einsatzzentrale nach Regensburg. Es folgten verschiedene Stationen im Rahmen des Personalauswahl- und entwicklungsverfahrens mit dem Ziel eines möglichen Aufstiegs in die vierte Qualifikationsebene, den früheren höheren Dienst. In diesem Zusammenhang leistete Blöchl bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd als stellvertretender Dienstgruppenleiter, im Kommissariat Staatsschutz bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sowie im Präsidialbüro des Polizeipräsidiums Dienst, ehe er im September letzten Jahres die Leitung der Polizeiinspektion Kemnath übernahm. Der 31-jährige lebt zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter im Landkreis Schwandorf.

Werdegang PHK Kai Hoffmann

Kai Hoffmann wurde 1971 in Waldsassen geboren und begann 1988 seine Ausbildung in der zweiten Qualifikationsebene bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg. Nach der Ausbildung folgte ein Jahr bei der Bereitschaftspolizei in Dachau und im April 1992 wechselte er zur Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums München. Im März 1997 gelang ihm der Sprung in seine oberfränkische Heimat, zu den Grenzpolizeistationen Schirnding und Hohenberg a.d. Eger. Ab März 2005 folgte das zweijährige Studium an der Beamtenfachhochschule - heute Hochschule für den öffentlichen Dienst - Fachbereich Polizei - in Sulzbach-Rosenberg und der damit verbundene Aufstieg in die dritte Qualifikationsebene. Nach eineinhalb Jahren bei der Kriminalpolizeiinspektion Hof war Hoffmann bis Juni 2016 bei der Fahndungsgruppe in Schirnding. In dieser Zeit nahm er am Personalentwicklungsprogramm des Polizeipräsidiums Oberfranken teil und war für ein Jahr im dortigen Präsidium. Weitere Verwendung fand er bei der Polizeiinspektion Fahndung Selb und nach Wiedereinführung der Grenzpolizei im Juli 2018, als Leiter der Ermittlungsgruppe der Grenzpolizeiinspektion Selb. Im Mai 2019 wechselte er als Leiter der Verfügungsgruppe und zugleich Vertreter des Dienststellenleiters zur Polizeiinspektion Münchberg. Am 1. März übernahm Hoffmann die Leitung der Polizeiinspektion Kemnath. Der 52-Jährige ist verheiratet, Vater von vier Kindern und wohnt im Landkreis Wunsiedel.