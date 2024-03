WÜRZBURG. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt derzeit in einem Fall, in dem ein hochwertiger Audi S6 entwendet wurde. Die Täter befinden sich auf der Flucht. Zeugen könnten wichtige Hinweise geben.

Am Mittwochmorgen wurde in Friedberg (Hessen) ein dunkler Audi S6 gestohlen und nach bisherigen Erkenntnissen durch die Täter direkt nach Würzburg gefahren. Die bislang Unbekannten stellten das entwendete Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Josef-Schneider-Straße mit gefälschten Kennzeichen ab. Am Mittwochabend, gegen 19:30 Uhr versuchten zwei unbekannte Männer mit dem gestohlenen Fahrzeug wegzufahren. Dies konnte jedoch von Würzburger Polizeibeamten verhindert werden. Die Täter flüchteten daraufhin zu Fuß und stiegen in der Oberdürrbacher Straße in einen wartenden weißen Audi A4 mit einem in Erlangen ausgestellten Kennzeichen ein. Das Fahrzeug fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Oberdürrbach davon.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung nach dem Fahrzeug, welches einen deutlichen Schaden am Heck aufweisen dürfte, blieb erfolglos.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 190cm groß, trug dunkle Wollmütze, türkiesblaues Oberteil, dunkles Jackett und schwarze Schuhe

Täter 2: männlich, ca. 175cm groß, war dunkel gekleidet und trug graue Schiebermütze und hellblaue Sneaker

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt weiter in dem Fall und bittet nun auch die Bevölkerung mit folgenden Fragen um Hilfe:

Wer hat am Mittwoch im Bereich der Universitätsklinik die gesuchten Personen gesehen?

Wer kann Angaben zu dem geflüchteten weißen Audi A4 machen?

Wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Kripo Würzburg unter der Tel. 0931/457-1732 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.