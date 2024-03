MILTENBERG. Wohl aufgrund eines technischen Defekts ist am Mittwochabend in einer Maschinenhalle einer Papierfabrik ein Feuer ausgebrochen. In die Löscharbeiten waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr eingebunden. Personen kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden.

Gegen 19:10 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Aschaffenburg die Mitteilung über einen Brand in einer Maschinenhalle auf dem Firmengelände der Papierfabrik ein. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist das Feuer aufgrund eines technischen Defekts an einer Maschine ausgebrochen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Miltenberg, Erlenbach, Großheubach und Bürgstadt waren schnell vor Ort und konnten den Brand löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen. Die genaue Schadenshöhe ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.