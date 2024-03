NITTENAU, LKR. SCHWANDORF. Am Donnerstagabend, 7. März, kam es beim Brand in einem Mehrfamilienhaus zu einer starken Rauchentwicklung. Mehrere Personen wurden verletzt. Die Kriminalpolizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus.

Gegen 16:50 Uhr eilte eine Vielzahl von Einsatzkräften zu einem Mehrfamilienhaus im Nittenauer Ortsteil Bergham. Durch Brand in einem Kellerraum kam es dort zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rettete Bewohner und löschte den Brand. Mehrere Personen erlitten durch den Rauch Atemwegsreizungen. Teilweise mussten sie in Krankenhäuser gebracht werden, mittlerweile konnten alle diese jedoch wieder verlassen.

Aktuell ist das Gebäude unbewohnbar. Speziell ausgebildete Brandfahnder der Kriminalpolizei Amberg haben den Brandort zwischenzeitlich untersucht. Der Brand entstand in einem abgeschlossenen Lagerraum. Es ergaben sich Anhaltspunkte, dass ein defektes elektrisches Gerät hierfür ursächlich sein dürfte. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wird das Gebäude wieder an den Eigentümer übergeben. Die Höhe des Sachschadens und wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren ist noch nicht bekannt.