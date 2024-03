Pkw mutwillig zerstört - Zeugen gesucht

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwei bislang Unbekannte haben in den frühen Freitagmorgenstunden einen geparkten Pkw derart stark beschädigt, dass von einem Sachschaden in fünfstelliger Höhe ausgegangen wird. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und hofft auf Zeugen.

Zwei bislang unbekannte Männer haben gegen 00:20 Uhr einen Ford Kuga demoliert. Die Tat fand in der Behringstraße statt. Die zwei Täter haben hierbei die Reifen zerstochen und mit Gegenständen auf die Karosserie und die Fahrzeugscheiben eingeschlagen.

Anwohner, die durch die lauten Schläge auf das Geschehen aufmerksam wurden, haben die Polizei verständigt. Die Polizisten waren schnell vor Ort, haben die mittlerweile flüchtigen Täter jedoch nicht mehr aufgreifen können.

Das Motiv und die Identität der beiden Männer ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Bevölkerung ist aufgerufen sich bei Hinweisen zur Tat oder zu den Tätern an die Polizei zu wenden.

Der erste Täter wird folgendermaßen beschrieben:

Männlich

Überdurchschnittlich groß

Schwarze Kleidung

Zum zweiten Täter ist folgendes bekannt:

Männlich

Deutlich kleiner als der erste Täter

Hellere Kleidung

Hinweise werden von der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Tel. 06021/857-2230 entgegengenommen.

Betrügerische "Handwerker" - Die Polizei ermittelt und warnt

KROMBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagmittag haben vermeintliche Handwerker mit unsachgemäßen Arbeiten offensichtlich betrügerisch Geld erbeutet und sind anschließend geflüchtet. Die Polizei Alzenau fahndet dabei nach einem gesehenen Kastenwagen, bittet die Bevölkerung um Mithilfe und warnt gleichzeitig vor derartigen Betrugsmaschen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren mehrere angebliche Handwerker in den Straßen von Krombach unterwegs. Sie klingelten bei den Eigenheimbesitzern und machten diese auf vermeintlich notwendige Arbeiten an deren Häusern aufmerksam.

Ein Anwohner in der Oberschurer Straße hat den Männern vertraut und lies sie in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr seine Regenrinne reparieren. Vereinbart war, dass die Regenrinne am gesamten Haus erneuert wird. Die Männer haben jedoch nur einen kleinen sichtbaren Teil der Arbeiten ausgeführt und ließen sich dafür in voller Höhe bezahlen. Kaum hatte der Geschädigte ihnen eine hohe vierstellige Summe übergeben, verließen die Betrüger schlagartig das Grundstück und fuhren in einem Transporter davon.

Bei dem Fahrzeug der unbekannten Männer handelt es sich um einen weißen Mercedes Sprinter ohne Aufschriften und mit polnischer Zulassung.

Wer Hinweise zu dem Fahrzeug oder deren Insassen geben kann, wird dringend gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter 06023/944-0 zu melden.

Darüber hinaus rät die Polizei Unterfranken generell zur Vorsicht bei ungefragten Haustürgeschäften. Betrüger bieten beispielsweise spontane Handwerkerleistungen an oder versuchen sie, zum Abschluss eines Abonnements oder einer Spende zu drängen. Ihre Opfer sind häufig Senioren und Seniorinnen, da diese tagsüber meistens zuhause sind.

Daher die Tipps der Polizei Unterfranken:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen.

Wechseln Sie niemals Geld an der Haustür. Sie könnten - beispielsweise durch Falschgeld - betrogen werden.

Verkehrsunfall - zwei Autofahrer leicht verletzt

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Zusammenstoß von zwei Pkw am Donnerstagmorgen wurden zwei Autofahrer leicht verletzt.

Gegen 07:25 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Karlstein und Hörstein zu dem Zusammenstoß zweier Pkw. Nach derzeitigem Stand kam die 23-jährige Unfallverursacherin von der Abfahrt der A45 und wollte nach links in Richtung Hörstein abbiegen. Hierbei übersah sie den auf der Landstraße fahrenden 49-jährigen und seinen Pkw, wodurch es zum Unfall kam.

Durch den Aufprall lösten die Airbags beider Fahrzeuge aus und verhinderten vermutlich Schlimmeres. Die Unfallbeteiligten wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Eine Passantin verhielt sich vorbildlich und leistete bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste-Hilfe.

Kontrollen im Straßenverkehr - Drogenfahrten aufgedeckt

LANDKREIS MILTENBERG. In einem Umkreis von zehn Kilometern und innerhalb von weniger als drei Stunden haben Polizisten am Donnerstag gleich zwei Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen. Anscheinend haben beide zuvor Drogen konsumiert und waren nicht mehr fahrtauglich

Erste Kontrolle in Wörth am Main

Eine Streife aus Obernburg hat gegen 15:20 Uhr einen 27-jährigen Fahrer eines Mercedes kontrolliert. Hierbei drängte sich den Beamten der konkrete Verdacht auf, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht und somit nicht fahrtauglich ist.

Zweite Kontrolle in Mömlingen

Dieselben Beamten aus Obernburg die, zuvor die Kontrolle in Wörth am Main durchgeführt haben, konnten gegen 18:00 Uhr einen weiteren Pkw-Fahrer aus dem Verkehr ziehen.

Der 45-jährige Fahrer eines Hondas stand nicht nur unter dem sichtbaren Einfluss von Betäubungsmitteln sondern war auch alkoholisiert. Der Mann war geständig und räumte den Konsum ein. Darüber hinaus wurden bei ihm eine geringe Menge Kokain, eine Schreckschusswaffe und eine Softairwaffe aufgefunden.

Konsequenzen

Die Polizisten haben den beiden Männern die Weiterfahrt unterbunden und nach der Durchführung aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen, durften sie ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

Betäubungsmittel und Waffen wurden sichergestellt. Gegen die beiden Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Wie erst jetzt polizeilich bekannt wurde, hat sich ein Unbekannter an einem Urnengrab zu schaffen gemacht. Die Tat ereignete sich in den Tagen zwischen dem 01. und dem 19. Februar am Waldfriedhof im Stockstadter Weg. Hierbei kam es zum Diebstahl einzelner Gegenstände.

HAIBACH, OT GRÜNMORSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Zeugin konnte am Mittwochmorgen gegen 07:00 Uhr beobachten, wie ein grauer Toyota Corolla im Vorbeifahren an einem geparkten Pkw hängengeblieben und weitergefahren ist. Die Polizei konnte den Verursacher inzwischen ausfindig machen. Von dem angefahrenen Fahrzeug fehlt bislang jedoch jede Spur. Der Zusammenstoß hatte sich in der Würzburger Straße im Bereich der 230er Hausnummern zugetragen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagnachmittag, in der Zeit zwischen 13:26 Uhr und 18:30 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein am Fahrradständer abgeschlossenes Fahrrad entwendet. Es handelt sich hierbei um ein Mountainbike der Marke Cube.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

MÖMMLINGEN, LKR. MILTENBERG. In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 17:00 Uhr, bis Freitagmorgen, 04:30 Uhr, wurde ein Unfallschaden an einem geparkten grauen 3er BMW verursacht. Das Fahrzeug parkte in der Hans-Memling-Straße.

OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. In der Zeit von Mittwochabend, 22:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 08:50 Uhr, wurden aus einer weißen Mercedes A-Klasse diverse Gegenstände gestohlen. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Rosenstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.