FÜRSTENFELDBRUCK; Seit mehr als 100 Jahren wird jährlich der Weltfrauentag gefeiert und damit die Gleichberechtigung von Frauen in das Bewusstsein gerückt. Ein guter Anlass, um ein Thema aufzugreifen, das leider immer noch an der Tagesordnung ist: Gewalt gegen Frauen. Bei der Bayerischen Polizei wurden bereits im Jahr 1987 Beauftragte für Frauen und Kinder - nunmehr Beauftragte für Kriminalitätsopfer - etabliert. Sie kümmern sich um Opfer in den Bereichen häusliche und sexualisierte Gewalt, Menschenhandel, Zwangsprostitution und Nachstellung. Konkret bedeutet dies, dass z. B. der Ablauf eines Strafverfahrens eingehend erläutert und an spezialisierte regionale Beratungsstellen weitervermittelt wird.

Zu letzteren gehört beispielsweise auch der Verein „Frauen helfen Frauen e. V.“ in Fürstenfeldbruck. Ziel des Vereins ist es, Betroffene von häuslicher und/oder sexualisierter Gewalt sowie von Stalking zu unterstützen. In dessen Trägerschaft befinden sich die Fachberatungsstelle für Frauen, das Frauenhaus sowie die Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt.

Am Geschwister-Scholl-Platz in Fürstenfeldbruck macht der Verein "Frauen helfen Frauen" auf die Unterdrückung und Benachteiligung von Frauen und Mädchen aufmerksam - mit einer „Roten Bank“. Die Idee der „Panchina rossa“ stammt ursprünglich aus Italien. Die Beauftragte der Polizei für Kriminalitätsopfer im Bereich Oberbayern Nord, die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck und Vertreterinnen des Vereins haben sich am Internationalen Frauentag an der Roten Bank verabredet, um ein entschiedenes Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen.

Nähere Informationen erhalten Sie auf den Internetseiten der Bayerischen Polizei und des Vereins Frauen helfen Frauen Fürstenfeldbruck e. V. .

abgebildete Personen (von links): Frau Antje Krüger (Vorstand Frauen helfen Frauen Fürstenfeldbruck e. V.), Kriminalhauptkommissarin (KHKin) Kristina Frischholz (Beauftragte der Polizei für Kriminalitätsopfer im Bereich Oberbayern Nord), Polizeihauptkommissar (PHK) Stefan Rein (Leiter Ermittlungsgruppe Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck) und Frau Annemarie Fischer (Vorstand Frauen helfen Frauen Fürstenfeldbruck e. V.)