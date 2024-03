0487 – Fahnder mit richtigem Riecher

Autobahn A8 / AS Zusmarshausen / FR Norden – Am gestrigen Donnerstag (07.03.2024) hatten Fahnder der Verkehrspolizei Augsburg den richtigen Riecher. Sie stellten bei einem Porsche-Fahrer gleich mehrere Verstöße fest. Für ihn war die Fahrt bis auf Weiteres beendet.

Gegen 15.00 Uhr fiel einem Streifenteam der Fahndungskontrollgruppe ein Porsche auf, der mit geschätzt 200 km/h in Richtung Stuttgart unterwegs war. Sie hielten den Porsche im Bereich Streitheimer Forst an und führten eine allgemeine Verkehrskontrolle beim 28-jährigen Fahrer durch. Dieser konnte zunächst keinen Führerschein vorzeigen. Stattdessen fanden die Beamten eine geringe Menge Haschisch beim 28-Jährigen auf. Der Mann hatte nicht nur Betäubungsmittel an Bord, sondern stand auch unter deren Einfluss. Dies bestätigte ein Drogentest vor Ort. Letztendlich stellte sich auch heraus, dass der 28-Jährige gar keine Fahrerlaubnis besitzt.

Da der Mann einen Wohnsitz im Ausland hatte, musste er vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro bezahlen. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinwirkung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

0488 – Man kann wohl doch zu viel Kosmetik haben

Autobahn A8 / AS Gersthofen / FR München – Am gestrigen Donnerstag (07.03.2024) war ein 53-jähriger Sprinter-Fahrer deutlich überladen auf der A8 unterwegs.

Gegen 20.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Sprinter-Fahrer, da er augenscheinlich überladen war. Die Beamten veranlassten eine Wiegung bei der Autobahnpolizeistation Gersthofen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Sprinter ein Gewicht von gut 6500 kg auf die Waage brachte, wobei seine zulässige Gesamtmasse bei 3490 kg lag. Der Sprinter war bis unters Dach mit Kosmetikartikeln beladen, die zum Großteil vor der Weiterfahrt ab- bzw. umgeladen werden mussten.

Der Sprinter-Fahrer musste eine Sicherheitsleistung von rund 700 Euro zahlen.

0489 – Einbruch scheitert

Stadtbergen – Im Zeitraum von Montag (04.03.2024) bis Donnerstag (07.03.2024) versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Gögginger Straße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.