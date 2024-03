385. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Fahrrad; eine Person schwer verletzt – Lehel

Am Donnerstag, 07.03.2024, gegen 09.30 Uhr, fuhr ein 26-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Mercedes Lkw auf der Maximiliansbrücke stadteinwärts. An der Kreuzung zur Widenmayerstraße wollte er nach rechts abbiegen.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 30-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem Radweg der Maximiliansbrücke, ebenfalls in Fahrtrichtung stadteinwärts. Sie wollte an der Widenmayerstraße diese geradeaus überqueren, um weiter stadteinwärts zu fahren.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Lkw und der Radfahrerin. Die 30-Jährige stürzte zu Boden und wurde vom Lkw am linken Fuß überrollt. Sie wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Fahrrad wurde total beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

386. Waffenfund – Bogenhausen

Am Samstag, 02.03.2024, gegen 11:15 Uhr, verständigte eine 47-Jährige mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110, da sie im Wald einen verdächtigen Gegenstand aufgefunden hatte. Sie vermutete, dass es sich dabei um eine Handgranate handelte.

Spezialkräfte der Münchner Polizei konnten diesen Verdacht bestätigen. Die Handgranate wurde anschließend zum Bayerischen Landeskriminalamt gebracht. Der Fundort und die nähere Umgebung wurden durch die Münchner Polizei abgesucht. Es konnten aber keine weiteren verdächtigen Gegenstände aufgefunden werden.

Es wurde eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz gefertigt.

Das Kommissariat 26 (u.a. Waffendelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

387. Einbruch in Bürogebäude – Schwabing

Am Donnerstag, 07.03.2024, gegen 08:00 Uhr, wurde der Notruf der Münchner Polizei über einen Einbruch in ein Bürogebäude informiert.

In der Zeit von Mittwoch, 06.03.2024, 23:30 Uhr, bis Donnerstag, 07.03.2024, 07:45 Uhr, hatten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude verschafft. In diesem Bürogebäude sind mehrere Firmen ansässig.

Die Täter drangen über das Treppenhaus in die Büros von vier unterschiedlichen Firmen ein. Die Räumlichkeiten wurden jeweils durchsucht und durchwühlt. Schließlich flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein hoher Sachschaden, der im fünfstelligen Bereich liegen dürfte. Wie hoch die erlangte Beute war, ist bislang noch nicht bekannt.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Heßstraße, Schwere-Reiter-Straße, Frei-Otto-Straße und Infanteriestraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

388. Einbruch in Verkaufsladen – Freimann

Am Mittwoch, 06.03.2024, gegen 21:30 Uhr, wurde in einen Verkaufsladen eingebrochen.

Der oder die bislang unbekannten Täter drangen über ein Fenster ein. Vor Ort wurde ein Möbeltresor samt Inhalt entwendet.

Den Tätern gelang es unerkannt mit der Gesamtbeute von unter hundert Euro, sowie dem Tresor zu entkommen.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Frankfurter Ring, Joseph-Dollinger-Bogen, Lilienthalallee (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

389. Einbruch in zwei Geschäfte – Berg am Laim

Fall 1:

In der Nacht von Mittwoch, 06.03.2024, 20:00 Uhr, auf Donnerstag, 07.03.2024, 09:30 Uhr, wurde in ein Geschäft für körpernahe Dienstleistungen in Berg am Laim eingebrochen.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich über die Haupteingangstüre gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft. Dort durchsuchten sie die unversperrten Räumlichkeiten und öffneten die Schubladen. Ein offen liegendes Mobiltelefon wurde von den unbekannten Tätern entwendet.

Den Tätern gelang es unerkannt mit der Beute zu entkommen.

Fall 2:

In der Nacht von Dienstag, 05.03.2024, 19:30 Uhr, auf Mittwoch, 06.03.2024, 10:30 Uhr,

wurde in ein Geschäft für Lebensmittel in Berg am Laim eingebrochen.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft. Dort wurde die Kasse gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld durch die unbekannten Täter entnommen.

Den Tätern gelang es unerkannt mit der Beute von ca. einhundert Euro zu entkommen.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kreillerstraße, Baumkirchner Straße, Bertschstraße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

390. Terminhinweis: Infostand der Sicherheitswacht des Polizeipräsidiums München

„Schau nicht weg, wenn Du helfen kannst“: Die Sicherheitswacht der Münchner Polizei sucht engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich für die Sicherheit in München einsetzen wollen.

Die Angehörigen der bayerischen Sicherheitswacht leisten durch ihr verantwortungsvolles Verhalten einen wichtigen Beitrag zur Vorbeugung von Kriminalität. Sie sind zusätzlich zur Polizei an öffentlichen Orten präsent und können dadurch viele Ordnungsstörungen frühzeitig verhindern. Die Sicherheitswacht unterstützt mit aktiven Streifengängen und Kontaktpflege aktiv die Polizeiarbeit und hilft mit, das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung weiter zu steigern.

Am Sonntag, 10.03.2024, von 10:00 bis 17:00 Uhr, finden Sie uns bei unserem Infostand am Fischbrunnen am Marienplatz.

Hier informieren wir Sie gerne über die vielfältigen Aufgaben der Sicherheitswacht und beantworten Ihre Fragen rund um dieses Thema.

Zudem sind unsere Kolleginnen und Kollegen der Einstellungsberatung vor Ort und informiert Sie über den Polizeiberuf und das Bewerbungsverfahren bei der Bayerischen Polizei.