Im Rahmen einer zentralen Willkommensveranstaltung wurden heute, 07.03.2024, im Schloss Tutzing die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord begrüßt. Die Personalzuteilung erfolgte zum März 2024.

„Sie sind unsere Erfahrungsträger von Morgen!“, mit diesen Worten hieß Polizeivizepräsidentin Kerstin Schaller in ihrer Rede die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter willkommen. Ihrer Einladung sind viele der personellen Neuzugänge, die nun ihren Dienst im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord angetreten haben, gefolgt.

Auch Landrat Stefan Frey und der Erste Bürgermeister der Gemeinde Tutzing, Ludwig Horn, richteten Grußworte an die Anwesenden.

Das Schloss Tutzing, Sitz der Evangelischen Akademie Tutzing, bot einen für die Veranstaltung würdevollen Rahmen, der die Wertschätzung gegenüber den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich unterstrich.

Zum 01.03.2024 wurden den 36 nachgeordneten Dienststellen und Organisationseinheiten des Polizeipräsidiums 77 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zugeteilt. Aufgrund von Versetzungen von anderen Polizeiverbänden konnten am heutigen Tag insgesamt 167 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte begrüßt werden. Diese kommen teilweise direkt aus der Ausbildung oder aus anderen Bereichen der Bayerischen Polizei nach Oberbayern Nord. Nach Abzug der Ruhestandseintritte und Versetzungen in andere Verbände freut sich das Polizeipräsidium Oberbayern Nord, das seinen Sitz in Ingolstadt hat, über einen rechnerischen Personalaufwuchs von 43 Einsatzkräften.

Auch im Bereich der Verwaltungsbeamtinnen und -beamten sowie in den Reihen der Angestellten konnten im Laufe des letzten halben Jahres Neueinstellungen verzeichnet werden. Seit September 2023 wurden die Dienststellen mit über 20 Tarifbeschäftigten und vier Verwaltungsbeamten verstärkt.