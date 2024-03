Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. Am Sonntagnachmittag kam es erneut zur gewaltsamen Entwendung eines Handys durch einen Fahrradfahrer. Eine Streife der Verkehrspolizei Bamberg nahm einen Tatverdächtigen fest. Dieser sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg seit Montag in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige soll am Sonntag, gegen 17.45 Uhr, auf seinem Fahrrad von der Siechenstraße in Richtung Memmelsdorfer Straße unterwegs gewesen sein. Dabei soll er im Vorbeifahren einer 22-Jährigen das Smartphone aus der Hand gerissen haben, bevor er in Richtung Mittelstraße davonfuhr. Sofortige Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten kurze Zeit später zur Festnahme des Tatverdächtigen.

Der 27-jährige Marokkaner wurde am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl wegen des Verdachts des Raubes gegen den Mann. Er sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Ob der 27-Jährige auch für die vergangenen ähnlich gelagerten Fälle verantwortlich ist, prüft nun die Kriminalpolizei Bamberg.