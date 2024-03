BAMBERG. Einen erneuten Fall von Trickdiebstahl durch falsche Handwerker am Mittwoch zeigte eine über 70-jährige Bambergerin an. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Wie bereits berichtet, gaben sich Unbekannte am Mittwoch in den Landkreisen Bamberg und Bayreuth als Wasserwerker aus und gelangten so in die Wohnungen mehrerer Personen. Dort erbeuteten sie Bargeld und Wertgegenstände.

Auf den Zeugenaufruf meldete sich eine über 70-jährige Bambergerin, die ebenfalls Opfer eines Diebstahls wurde. Die Unbekannten klingelten an ihrem Wohnanwesen in Bamberg in der Pödeldorfer Straße auf Höhe der Pfarrfeldstraße und verschafften sich Zutritt zur Wohnung. Während ein als 190 cm groß, 45 Jahre alt und kräftig beschriebener Mann die Dame ablenkte, schlich ein weiterer Unbekannter unbemerkt in die Wohnung. Dort entwendete er Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro sowie Schmuck. Anschließend flüchteten die Täter aus der Wohnung.

Die Kriminalpolizei Bamberg führt die weiteren Ermittlungen und bittet unter der Tel.-Nr. 0951/9129491 um Hinweise. Insbesondere bittet die Kripo um Mitteilung zu etwaig angebrachten Überwachungskameras im genannten Bereich.

Die Polizei Oberfranken rät: