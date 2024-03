PASSAU, BAB A3. Am 07.03.2024 stellten Schleierfahnder im Rahmen einer Kontrolle an der A3 einen in Frankreich als gestohlen gemeldeten Peugeot sicher. Der Fahrer wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Fahnder kontrollierten den Peugeot mit französischer Zulassung gegen 08.30 Uhr am Parkplatz Hammerbach in Fahrtrichtung Österreich. Bei Überprüfung der Fahrzeugpapiere und der Kennzeichen stellten die Fahnder schnell fest, dass es sich um Totalfälschungen handelt. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Peugeot im Wert von ca. 30.000 Euro am 13.02.2024 in Frankreich als gestohlen gemeldet wurde.

Die Ermittlungen zum Diebstahl wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Der 38-jährige Fahrer aus Rumänien wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss ich nun wegen des Verdachts der Hehlerei und der Urkundenfälschung strafrechtlich verantworten.

Veröffentlicht: 08.03.2024, 09.10 Uhr