WÜRZBURG. "Wir möchten, dass jeder Verkehrsteilnehmende sicher ankommt!" Diesem Leitsatz folgend führt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt neben allgemeinen und anlassbezogenen Verkehrskontrollen im täglichen Dienst auch regelmäßig Schwerpunktkontrollaktionen durch. So auch in den vergangenen Tagen im Zeitraum von Freitag, 01.03.2024 bis Mittwoch, 07.03.2024.

Ziele und Anlass der Kontrollen

Ziel der Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen ist es, ein Höchstmaß an Regelkonformität bei den Verkehrsteilnehmenden zu erreichen, um Verkehrsunfälle möglichst zu verhindern bzw. zumindest schwere Folgen zu mindern. Wir möchten, dass jeder Verkehrsteilnehmende sicher ankommt!

Aus diesem Grund legen wir unser Augenmerk auch weiterhin verstärkt auf die Überwachung der Geschwindigkeit. Die Überschreitung der Geschwindigkeit bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit war auch im Jahr 2023 die Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit Getöteten und Schwerverletzten.

Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt

Bei den Geschwindigkeitsmessungen konnten auf der B19 in Richtung Giebelstadt 75 Verstöße, zwei Verstöße in der Ständerbühlstraße und acht Verstöße am Rennweger Ring festgestellt werden. Das schnellste gemessene Fahrzeug war entgegen der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h mit 107 km/h unterwegs. Hier sieht der Bußgeldkatalog einen Punkt in Flensburg, ein Bußgeld von circa 200 Euro und ein Monat Fahrverbot vor.

Darüber hinaus wurden 19 Handy- und sieben Gurtverstöße sowie 24 Verstöße nach dem Pflichtversicherungsgesetz geahndet. Bitte denken Sie in diesem Zusammenhang daran, dass jeweils zum 01. März eines Jahres ein neues Versicherungskennzeichen an Kleinkrafträdern angebracht werden muss.

Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Im Rahmen der Schwerpunktkontrolle wurden weiterhin zehn Fahrten unter Alkohol – bzw. Drogeneinfluss festgestellt. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden gegen die jeweiligen Fahrzeugführer eingeleitet. Im vergangenen Jahr musste ein bayernweiter zehn Jahres Höchststand bei den Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss registriert werden - daher wird die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt auch weiterhin ein besonderes Augenmerk auf die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmenden legen.

Auch Aufklärung stand im Fokus

Im Rahmen der Verkehrskontrollen führen die Polizeibeamtinnen und -beamten ausführliche Gespräche mit den Fahrzeugführenden mit dem Ziel, mehr Einsicht und gegenseitige Rücksichtnahme zu erreichen. Denn eins sollte sich jeder Verkehrsteilnehmende bewusst machen: Verkehrsunfälle passieren nicht einfach, sie werden durch Regelmissachtung verursacht. Durch die nötige Umsicht und gegenseitige Rücksichtnahme, leistet jeder Einzelne einen wichtigen Beitrag, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, Unfälle zu vermeiden und schwere Unfallfolgen zu minimieren.