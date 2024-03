WETTENHAUSEN. Am Donnerstagnachmittag, 07.03.2024 gegen 17.00 Uhr kam es in Wettenhausen zu einem Brand einer Lagerhalle. Der Mieter der Halle hatte bei Schweißarbeiten an einem Pkw diesen in Brand gesetzt. Nach einem vergeblichen Versuch den Brand selbst zu löschen, verständigte ein Anwohner die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr befand sich die Lagerhalle bereits in Vollbrand und die Flammen griffen auf den Dachstuhl, auf der sich eine Photovoltaikanlage befand, über. Ein Abbrennen des Dachstuhls, sowie das Übergreifen auf weitere Gebäudeteile und angrenzende Gebäude, konnte jedoch durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren verhindert werden. Bei dem Brandfall verletzten sich der Mieter der Halle und ein Feuerwehrmann leicht und wurden im Kreiskrankenhaus Günzburg behandelt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300.000 Euro. Die Feuerwehren Wettenhausen, Ettenbeuren, Egenhofen, Unterrohr, Burgau, Kleinkötz, Behlingen-Ried, Jettingen, Ichenhausen, Unterknöringen, Oberknöringen und Leinheim und zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes waren mit über 200 Einsatzkräften vor Ort. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch eine Streifenbesatzung der PI Burgau mit Unterstützung von Kräften der PI Günzburg und der VPI Günzburg geführt. Durch den Kriminaldauerdienst (KDD) Memmingen wurden die weiteren Ermittlungen übernommen, die durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm fortgeführt werden. (KPI Memmingen – KDD)