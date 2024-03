NITTENAU, LKR. SCHWANDORF. Am Donnerstagabend, 7. März, kam es beim Brand in einem Mehrfamilienhaus zu einer starken Rauchentwicklung. Mehrere Personen wurden verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Gegen 16:50 Uhr eilte eine Vielzahl von Einsatzkräften zu einem Mehrfamilienhaus im Nittenauer Ortsteil Bergham. Durch Brand in einem Kellerraum kam es dort zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rettete mehrere Bewohner und löschte den Brand. Durch den Rauch erlitten acht Personen so starke Atemwegsreizungen, dass sie in Krankenhäusern gebracht werden mussten – eine davon mittels Hubschrauber – weitere 27 wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Insgesamt betreuten die Einsatzkräfte 49 Personen.

Aktuell ist das Gebäude unbewohnbar und konnte durch die Kriminalpolizei noch nicht betreten werden. Speziell ausgebildete Brandfahnder werden den Brandort im Laufe des Freitags in Augenschein nehmen um die Ursache zu ermitteln. Für Bewohner des Hauses, welche nicht bei Freunden oder Verwandten untergekommen sind, gewährleistet die Gemeinde eine Unterkunft.