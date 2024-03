384. Coffee with a Cop

„Ein gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit. Legen Sie im Zweifelsfall auf und verständigen den Polizeinotruf 110!“

Diese und noch weitere wichtige Präventionsbotschaften wurden am Donnerstag, 07.03.2024, bei der Aktion „Coffee with A Cop“ am Wochenmarkt an der Münchner Freiheit an die Münchner Bürgerinnen und Bürger vermittelt.

Bei einem kostenlosen warmen Getränk bestand die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre über das Phänomen ‘Callcenterbetrug‘ zu informieren. Neben Kolleginnen und Kollegen der örtlichen Polizeiinspektion 13 waren auch das Kommissariat 105 (Prävention und Opferschutz) und das Kommissariat 61 (Ermittlungen) für Fragen jeglicher Art vor Ort.

Nachdem die Kommunalreferentin Kristina Frank als Vertreterin des Münchner Sicherheitsforums und der Polizeipräsident Münchens, Thomas Hampel, mit Präventionsbotschaften bedruckte Taschentuchboxen an die internationale Leopold Apotheke übergeben hatten, besuchten auch sie die Veranstaltung „Coffee With a Cop“. Dort ergab sich noch das ein, oder andere interessante Gespräch.

Die Taschentuchboxen und die ‘Policards‘ mit wichtigen Präventionshinweisen, welche bereits am Montag im Rahmen der Auftaktpressekonferenz zur bayernweiten Präventionsaktion vorgestellt wurden, sind ein zentraler Baustein in der Präventionsarbeit gegen Callcenterbetrügereien. 10.000 dieser Taschentuchboxen wurden vom Münchner Sicherheitsforum finanziert und dem Polizeipräsidium München zur Verfügung gestellt. Bereits Anfang des Jahres wurde ein Großteil der Taschentuchboxen an über 50 Apotheken im Stadtgebiet verteilt.

Bereits im vergangenen Jahr gab es im Stadtgebiet München drei Aktionen „Coffee with a Cop“. Diese Veranstaltungen fanden immer sehr guten Anklang bei der Münchner Bevölkerung. Auch dieses Mal darf die Aktion als großer Erfolg gewertet werden. Bei kühlen Temperaturen wurden mehrere hundert Heißgetränke ausgegeben und die Menschen über das Phänomen ‘Callcenterbetrug‘ informiert.

Auch für dieses Jahr sind noch weitere dieser Aktionen geplant. Die Münchner Polizei wird frühzeitig über die Termine informieren.

Weitere Informationen finden Sie hier:

www.polizei-beratung.de

https://www.polizei.bayern.de/wir-ueber-uns/organisation/dienststellen/0900800000000.html

Die Bayerische Polizei - Organisierter Callcenterbetrug - Falsche Polizeibeamte | Schockanruf (bayern.de)