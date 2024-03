GRAFENWIESEN, LKR. CHAM. Am Mittwoch, 6. März, brannte ein leerstehendes Haus in Grafenwiesen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 02:30 Uhr bemerkten Anwohner einen Brand in einem unbewohnten älteren Bauernhaus im Ortskern und verständigten den Notruf. Feuerwehrkräfte löschten das Feuer. Insgesamt entstand am Gebäude Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Brandfahnder der Kriminalpolizei Regensburg haben die Ermittlungen übernommen. Ein technischer Defekt wird als Ursache ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei bittet deshalb um Zeugenhinweise. Besonders relevant sind Angaben von mehreren Jugendlichen, die in der Nähe des Brandes gehört wurden. Sie, aber auch alle, die in der Nacht Verdächtiges beobachten konnten, sollen sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 melden.