Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Ein Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen an einem geparkten Hyundai einen Reifen zerstochen. Die Polizei Aschaffenburg hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 05:00 Uhr zerstach ein bislang Unbekannter im Fichtenweg den rechten vorderen Reifen eines geparkten schwarzen Hyundai. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann unerkannt entkommen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Ca. 25 Jahre alt

Schlanke Statur

Trug einen dunklen Pullover und hatte eine Kapuze auf

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der PI Aschaffenburg zu melden.

33-Jähriger kommt Platzverweis nicht nach - Alzenauer Polizei bittet Pkw-Fahrer sich zu melden.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochnachmittag kontaktierte ein augenscheinlich alkoholisierter 33-Jähriger zunächst telefonisch mehrfach die Alzenauer Polizei. Anschließend begab er sich ans Dienstgebäude. Nachdem er einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Bei seiner Entlassung gefährdete er möglicherweise mehrere Pkw-Fahrer

Der alkoholisierte 33-Jährige begab sich nach einer Vielzahl von vorangegangenen Anrufen letztendlich gegen 16:30 Uhr an die Dienststelle der Alzenauer Polizei und wollte mit einem Beamten auf Grund einer vorangegangen Strafanzeige aufnehmen und diesen nach eigenen Angaben körperlich angehen. Dem Mann wurde der Zutritt zur Dienststelle verweigert und ein Platzverweis erteilt. Nachdem er diesem nicht nachkam, wurde er zunächst in Gewahrsam genommen.

In Absprache mit einem Ermittlungsrichter wurde in der Folge versucht, die Mutter des 33-Jährigen zu kontaktieren, damit sie ihren Sohn abholt. Als diese ihren Sohn schließlich an der Dienststelle in Empfang nehmen wollte, setzte dieser sich vor der Dienststelle ohne Kleidung auf sein Fahrrad und fuhr im alkoholisierten Zustand in Richtung Seestraße. Hierbei konnte er von mehreren Beamten gestoppt werden. Im Bereich der Seestraße wurden jedoch mehrere Pkw-Fahrer behindert bzw. sogar gefährdet.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 33-Jährigen einen Wert vom rund 1,7 Promille. Nachdem er während der gesamten polizeilichen Maßnahmen mehrfach Widerstand leistete gegen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten wird nun unter anderem wegen eines Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Polizeibeamte Bedrohung und einer Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Autofahrer, die durch den 33-Jährigen behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

OBERNBURG A. M., LKR. MILTENBERG. Bei einer Verkehrskontrolle in der Miltenberger Straße am Mittwochabend stellte die stellte die Polizei bei einem 41-jährigen Autofahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

ERLENBACH A. M., LKR. MILTENBERG. Eine Anzeige kommt auf einen 68-Jährigen zu, der sich ebenfalls am Mittwochabend unter Alkoholeinfluss hinter das Steuer setzte. Beamte der Polizei Obernburg beendeten bei einer Verkehrskontrolle in der Waldstraße die Fahrt. Der Mann musste ebenfalls eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

MILTENBERG. Aufgrund eines Handyverstoßes wurde ein 22-Jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten der Polizeiinspektion Miltenberg drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt sowie die Weiterfahrt unterbunden.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

„Die Unfallzahlen zeigen, wer sich berauscht hinter das Steuer setzt, gefährdet sich und andere und das ist nicht hinnehmbar! Für mich steht es außer Frage, dass wir dem entgegenwirken und auch mit Blick auf anstehende Änderungen im Betäubungsmittelrecht verstärkt auf gezielte Kontrollen und Aufklärung setzen.“ (Detlev Tolle, Polizeipräsident)

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochnachmittag, zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr, touchierte ein dunkler SUV in der Römerstraße einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Nissan Qashqai.

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch, zwischen 11:55 Uhr und 18:00 Uhr, wurde in der Schaafheimer Straße ein am Fahrbahnrand geparkter grauer Skoda Octavia angefahren. Die linke vordere Seite wurde massiv beschädigt. Der Unfallverursacher ist noch unklar.

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Am Mittwoch wurde zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr ein rotes Mountainbike der Marke "Focus" entwendet. Das Rad war am Fahrradabstellplatz in der Seidelstraße angeschlossen.

STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Dienstag, 17:30 Uhr, bis Mittwoch, 07:30 Uhr, hat ein noch Unbekannter ein E-Bike gestohlen. Das Mountainbike der Marke "Trek" war in der Straße "Alter Stadtweg" in einem Carport angeschlossen.

HEIMBUCHENTHAL, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochvormittag gegen 09:00 Uhr streiften sich auf der Staatsstraße zwischen Heimbuchenthal und Hobbach zwei Pkw im Begegnungsverkehr. Die Fahrerin eines grauen Toyotas verständigte die Polizei. Der Unfallgegner fuhr ohne Anzuhalten in Richtung Hobbach davon.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Dienstag, 19:30 Uhr und Mittwoch, 07:15 Uhr, wurde in der Stollstraße ein am Fahrbahnrand geparkter grauer Citroen Berlingo angefahren. Er wurde am Heck beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN A. MAIN U. KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigte ein Unbekannter an der Staatsstraße 3308 mehrere Leitpfosten, Verkehrszeichen, ein Orteingangsschild und drei Mülleimer.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen dem 01.03.2024, 18:00 Uhr und dem 06.03.2024, 08:00 Uhr wurden von einem schwarzen Audi die Bremsanlagen an allen vier Rädern entwendet. Das Fahrzeug war im oben genannten Zeitraum in einem Autohaus in der Miltenberger Straße geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.