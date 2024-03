LKR. BAYREUTH / LKR. BAMBERG. Unbekannte gaben sich als Handwerker aus und verschafften sich so Zutritt zu mehreren Wohnungen. Dort entwendeten sie Bargeld und Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am Mittwoch kam es in den Landkreisen Bayreuth und Bamberg zu mehreren Diebstählen durch falsche Wasserwerker. Die Unbekannten klingelten an den Türen mehrerer Wohnhäuser und gaben vor, aufgrund einer Baustelle die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. In vier angezeigten Fällen verschafften sie sich damit Zutritt zu Wohnungen. Während zwei Unbekannte die in allen Fällen über 70-jährigen Geschädigten ablenkten, verschaffte sich ein Dritter unbemerkt Zutritt zur jeweiligen Wohnung und erbeutete Bargeld, Schmuck und Mobiltelefone im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Im Einzelnen erfolgten die Taten gegen 11 Uhr in Kulmbach in der Straße „Spiegel“, gegen 14:15 Uhr in Bad Berneck im Bereich der Gottliebstalstraße, gegen 15:45 Uhr in Himmelkron in der Meranierstraße und gegen 17:30 in Breitengüßbach in der Lichtenfelser Straße auf Höhe Friedhofstraße.

In einem Fall konnten die Verdächtigen als etwa 35 Jahre alt beschrieben werden, wobei ein Täter etwa 185 cm und ein Täter etwa 175 cm groß ist.

Die Kriminalpolizei Bayreuth führt die Ermittlungen in den Fällen in Kulmbach, Bad Berneck und Himmelkron und bittet unter der Tel.-Nr. 0921/5060 um sachdienliche Hinweise.

Wer zu dem Fall in Breitengüßbach Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129491 bei der Kriminalpolizei Bamberg.

Insbesondere bitten die Kriminalpolizeien um Mitteilungen zu etwaig angebrachten Überwachungskameras in den genannten Bereichen.

Die Polizei Oberfranken rät: