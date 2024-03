HOF. Am Mittwochmorgen brachen Unbekannte in drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in Hof ein. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 8.50 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in drei Wohnungen des Mehrfamilienhauses in der Gneisenaustraße. Die Einbrecher stahlen Schmuck und eine Armbanduhr im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages. Dabei hinterließen sie einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Bei einer vierten Wohnung blieb es beim Einbruchsversuch.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Gneisenaustraße bemerkt? Die Kripo Hof nimmt Hinweise unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 entgegen.