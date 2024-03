PFARRKIRCHEN, LKR. ROTTAL-INN. Am 06.03.2024 entwendeten bislang unbekannte Täter einen hochwertigen grauen Mercedes AMG G63 vom Gelände eines Autohauses in der Franz-Stelzenberger-Straße. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Ersten Ermittlungen nach betraten die bislang unbekannten Täter das frei zugängliche Firmengelände und entwendeten den dort abgestellten, versperrten Mercedes zwischen 00.25 und 00.30 Uhr. Eine Ortung des Fahrzeuges im Wert eines mittleren 6-stelligen Eurobetrages ergab, dass sich dieses kurz nach der Tat unweit des Tatortes in der Böhmerwaldsiedlung befand. Im Verlauf des 06.03.2024 zeigten Anwohner der Böhmerwaldsiedlung den Diebstahl von Kennzeichen eines in der Siedlung abgestellten Fahrzeuges an. Ein Zusammenhang mit dem Diebstahl des Mercedes ist anzunehmen.

Am gestohlenen Mercedes AMG G63 sind rote Bremssättel, schwarze Alu-Felgen und eine schwarz matte Front- und Stoßstange verbaut.

Zeugenaufruf:

Die Ermittlungen zum Diebstahl wurden zwischenzeitlich von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Personen, die sachdienliche Hinweise, sowohl zum Diebstahl des Mercedes in der Franz-Stelzenberger-Straße als auch zum Kennzeichendiebstahl in der Böhmerwaldsiedlung, geben können, werden gebeten, sich unter der 0851/9511-0 zu melden.

Im gestohlenen Mercedes befand sich zum Tatzeitpunkt nur noch wenig Kraftstoff. Daher bitten die Ermittler insbesondere auch die Tankstellenbetreiber im Umfeld von Pfarrkirchen zu überprüfen, ob sie Angaben zu einem eventuellen Aufenthalt des Mercedes an ihrer Tankstelle machen können.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 07.03.2024, 10.25 Uhr