LANDSHUT. Nach einer mutmaßlichen Attacke auf eine Radfahrerin am gestrigen Mittwoch, 06.03.2024, bittet die Kripo Landshut um Zeugenhinweise.

Ein 44-jährige Radfahrerin befuhr kurz vor 21.00 Uhr die Preysingallee in Landshut. An einer Parkbank machte sie Rast. Hierbei wurde sie laut ihren Angaben von einem unbekannten Täter von hinten mit einem Faustschlag gegen das Gesicht attackiert. Anschließend soll der Unbekannte die Frau gewürgt und ihr die Geldbörse sowie das Mobiltelefon entwendet haben. Die leere Geldbörse sowie das Mobiltelefon konnten in der Nähe des Tatortes gefunden werden.

Der Unbekannte flüchtete nach dem Überfall mit seinem Fahrrad auf dem Radweg stadtauswärts Richtung Achdorfer Isarsteg. Wenige Minuten nach dem Überfall kam eine Fußgängerin der Frau zu Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Die 44-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise. Wer den Überfall im Bereich der Preysingallee beobachtet hat wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Der Täter soll ca. 170 cm groß gewesen sein und eine Pudelmütze getragen haben. Eine nähere Beschreibung liegt bislang nicht vor.