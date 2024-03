ROSENHEIM. In der Nacht auf Donnerstag, 7. März 2024, sind bislang unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Von-der-Tann-Straße in Rosenheim eingebrochen. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet hierzu um Hinweise.

Das Ziel von Einbrechern wurde von Mittwoch auf Donnerstag eine Bäckereifiliale in der Von-der-Tann-Straße in Rosenheim. Kurz nach 3.30 Uhr hatte eine aufmerksame Zeugin eine männliche Person aus dem Fenster des Gebäudes springen und flüchten sehen. Zusammen mit einer eventuell auch an dem Einbruch beteiligten männlichen Person flüchtete der Mann in Richtung Hubertusstraße. Eine genaue Beschreibung der beiden männlichen Personen war der Mitteilerin nicht möglich. Es ist lediglich bekannt, dass einer der Beiden mit einer Lederjacke begleidet gewesen sein soll und wohl eine Brille sowie einen Drei-Tage-Bart trug.

Eine daraufhin sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung mit zahlreichen Einsatzkräften der Polizeiinspektion Rosenheim und weiterer umliegender Dienststellen verlief ohne Erfolg. Die ersten Ermittlungen wurden von Beamten der Polizeiinspektion Rosenheim aufgenommen. Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Rosenheim die weiteren Ermittlungen. Diese werden vom zuständigen Fachkommissariat 2, zuständig für Eigentumsdelikte, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, fortgeführt. Laut ersten Erkenntnissen der Ermittler drangen der oder die Täter über ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes in die Bäckereifiliale ein. Sie durchsuchten die Büroräume und erbeuteten Bargeld.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/200-0 um Hinweise: