RAMSAU, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am späten Mittwochabend, 6. März 2024, brach im Bereich einer Lagerhalle neben einem Hotel ein Feuer aus. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im hohen fünfstelligen Bereich bewegen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Um kurz vor 24.00 Uhr teilte eine Nachbarin des Hotels in der Holzengasse in der Ramsau mit, dass im Bereich eines Nebengebäudes eines Hotels ein Feuer ausgebrochen war. Die daraufhin alarmierten Feuerwehren aus der Region konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Insgesamt wurden bei dem Brand drei sich in der Nähe des Hotels befindliche Holzhütten, in welchen diverse Gerätschaften und auch Abfall gelagert waren, zerstört. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

Ermittler des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahmen noch vor Ort die ersten Untersuchungen zur Brandursache. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat 1 mit Unterstützung der Spezialisten der Spurensicherung des Fachkommissariats 7 übernommen. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und dementsprechend Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen.