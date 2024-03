Bayern, München – Im Zusammenhang mit neuen Kommunikationsformen, besonders in den sozialen Medien, sehen sich immer mehr Frauen und Mädchen mit Belästigungen, Stalking und Bedrohungen konfrontiert. Fehlender Respekt, gerade aber auch geschlechtsspezifische verbale und tätliche Angriffe sind mittlerweile fast täglich in unserer Gesellschaft feststellbar, analog und digital.

Im Rahmen einer bundesweit konzertierten Aktion zur Bekämpfung von Frauenfeindlichkeit haben Ermittler in ganz Bayern heute Gefährderansprachen, Vernehmungen sowie Durchsuchungen unter Koordination der Generalstaatsanwaltschaft München sowie des Bayer. Landeskriminalamts durchgeführt.

Bayern beteiligt sich am bundesweiten Aktionstag der Projektgruppe gegen Frauenfeindlichkeit im Internet (PG BFI) des Bundeskriminalamtes (BKA), der auch deutlich machen soll, dass sich Frauen zu jeder Zeit und an jedem Ort, ob in der analogen oder digitalen Welt, sicher fühlen können müssen.

Den heutigen Durchsuchungen lagen Straftaten nach § 86a StGB (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen), § 111 StGB (Öffentliche Aufforderung von Straftaten), § 185 StGB (Beleidigung), § 188 StGB (Beleidigungen, üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens) zu Grunde, jeweils in einem frauenfeindlichen Kontext.

Bei einem Großteil der Taten handelt es sich um persönliche Beleidigungen sowie volksverhetzende Apelle auf verschiedenen Social-Media-Kanälen gegen Politikerinnen.

"Beschimpfungen, Drohungen sowie sexistische geschlechtsspezifische Gewalt werden immer extremer. Sie greifen die Gleichberechtigung vor allem der Frau als zentrales Grundrecht an. Das ist inakzeptabel.“, so Guido Limmer, Polizeivizepräsident des Bayerischen Landeskriminalamtes.

"Es ist unerträglich, dass Mädchen und Frauen Opfer von Anfeindungen und sogar Straftaten wegen ihres Geschlechts werden. Besonders prekär ist das dort, wo Frauen mehrfach diskriminiert werden, beispielsweise wegen ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts oder ihres politischen Engagements. Hier gilt es deutlich Haltung zu zeigen – für uns alle.“, ergänzt Michael Weinzierl, Bayer. Beauftragter gegen Hasskriminalität, insbesondere Antisemitismus

David Beck, der Hate-Speech-Beauftragte der Bayerischen Justiz hierzu: "Die Gefahr, die von Hate Speech für unsere Demokratie ausgeht, ist nicht zu unterschätzen. Wer gegen Frauen und besonders Politikerinnen für ihren Beitrag zur Meinungsbildung auf solche Weise hetzt, muss mit konsequenter Strafverfolgung rechnen.“

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um acht Männer und zwei Frauen, im Alter von 24 bis 68 Jahren.

Die Maßnahmen in Bayern am 07. März 2024 teilen sich wie folgt auf:

Polizeipräsidium Oberbayern Nord, Landkreise Freising und Erding - 2 Beschuldigte

Polizeipräsidium Oberpfalz, Landkreise Tirschenreuth und Neumarkt in der Oberpfalz - 2 Beschuldigte

Polizeipräsidium Mittelfranken, Städte Bamberg und Fürth - 2 Beschuldigte

Polizeipräsidium Schwaben Nord, Stadt und Landkreis Augsburg - 2 Beschuldigte

Polizeipräsidium Unterfranken, Landkreise Schweinfurt und Würzburg - 2 Beschuldigte

Rückfragen zu den einzelnen Ermittlungsverfahren bitten wir an die örtlich zuständigen Polizeipräsidien oder die Generalstaatsanwaltschaft München zu richten.

München, 07. März 2024