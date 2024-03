FORCHHEIM. Im Laufe der vergangenen zwei Wochen beschädigten und beschmierten Unbekannte zwei Hinweistafeln des „Jüdischen Pfads“. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 23. Februar, bis vergangenen Montag beschädigten Unbekannte zwei Hinweisschilder des „Jüdischen Pfads“. Die Täter verunstalteten eine Tafel am Rathaus mit schwarzer Farbe. Außerdem rissen sie in der Apothekerstraße eine Tafel herunter und beschmierten diese mit antisemitischen und antiisraelischen Schriftzügen. Nach Bekanntwerden der Tat am heutigen Tag, leitete die Polizei umgehend Ermittlungen ein. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.