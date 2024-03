0468 – Roller

Universitätsviertel – Im Zeitraum von Montag (04.03.2024), 20.00 Uhr bis Dienstag (05.03.2024), 06.30 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Roller in der Bleriotstraße zu entwenden.

Passanten teilten bei der Polizei einen beschädigten Roller vor der Bleriotschule mit. Wie sich bei weiteren Abklärungen durch die Polizei vor Ort herausstellte, wurden im Nahbereich zwei weitere beschädigte Roller ausgefunden. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter die Roller offenbar zu entwenden.

Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Diebstahlsdelikte und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

0469 - Drogendelikt im Straßenverkehr

Bärenkeller - Am Dienstag (05.03.2024) war ein 44-Jähriger mit seinem Auto auf der B17 unterwegs. Der Fahrer stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann gegen 10.00 Uhr. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 44-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

0470 - Ladendieb flüchtet mit Auto

Lechhausen - Ein bislang unbekannter Ladendieb ist am Dienstag (05.03.2024) gegen 12.00 Uhr mit einem Fahrzeug geflüchtet.

Der Ladendieb rannte zunächst aus dem Geschäft in der Meraner Straße (20er Hausnummernbereich) und wurde von einer Mitarbeiterin des Geschäftes und einem Kunden verfolgt. Der Dieb lief zu einem blauen Ford Focus und fuhr in Richtung Parkplatzausfahrt. Auch durch das in den Weg stellen des Kunden ließ der Dieb sich nicht aufhalten. Als der Ladendieb auf die Straße einbog, konnte ein weiterer Verkehrsteilnehmer nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0471 - Unfallflucht

Oberhausen – Am gestrigen Dienstag (05.03.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Hoferstraße Ecke Weißstraße.

Gegen 17.00 Uhr war ein 40-jähriger Autofahrer in der Hofer Straße in südliche Richtung unterwegs. Auf Höhe der Weißstraße wollte der 40-Jährige wenden, dabei fuhr ihm ein bislang unbekannter Autofahrer von hinten auf. Nach dem Zusammenstoß stieg der bislang unbekannte Autofahrer kurz aus und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Auto des 40-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0472 – Roller beschädigt

Innenstadt – Im Zeitraum von (04.03.2024), 22.00 Uhr bis Dienstag (05.03.2024), 07.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Roller in der Wilhelm-Hauff-Straße.

Der Eigentümer konnte den Roller an dem Ort, an dem er ihn abgestellt hatte, zunächst nicht finden. Die bislang Täter hatten den Roller offenbar vom Erdgeschoss des dortigen Parkhauses in das zweite Obergeschoss geschoben und dabei beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0473 - Mann verletzt - Polizei leistet Erste Hilfe

Innenstadt - Am Dienstag (05.03.2024) wurde die Polizei zu einem stark blutenden Mann Am Fischertor gerufen.

Ein 22-Jähriger hatte sich bei Arbeiten auf der Baustelle mit einem Messer verletzt. Bei Eintreffen der Beamten, lag der Mann stark blutend auf dem Boden. Der 22-Jährige hatte sich mit dem Cuttermesser an der Innenseite des Oberschenkels verletzt. Die Beamten versorgten ihn sofort medizinisch und legten ein Tourniquet an. Dadurch konnte die Blutung gestoppt werden. Zur weiteren Versorgung wurde der 22-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.