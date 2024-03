WEIDEN I.D.OPF. Am Sonntagnachmittag, 3. März, kam es in Weiden im Ortsteil Mooslohe zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 14:10 Uhr verständigten Anwohner der Hohenstaufenstraße über Notruf die Polizeieinsatzzentrale in Regensburg und teilten eine körperliche Auseinandersetzung zwischen vier bis fünf Personen mit. Bei Eintreffen mehrerer Polizeistreifen verließen die Beteiligten zunächst die Tatörtlichkeit. Zwei Männer konnten wenig später von der Weidener Polizei in der Nähe angehalten und kontrolliert werden. Die 18 beziehungsweise 24 Jahre alten Männer gaben an, zu Fuß unterwegs gewesen und von zwei ihnen Unbekannten angegangen worden zu sein. Der Streit eskalierte zu einer Rauferei, die mit leichteren Verletzungen endete, zu einem Entwendungsschaden kam es nicht.

Die Weidener Kriminalpolizei führte vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung durch. Hierbei konnten auch mehrere Gegenstände sichergestellt werden, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen. Zeugen und insbesondere Anwohner, die am Sonntagnachmittag im genannten Bereich Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 mit der Kriminalpolizeiinspektion Weiden in Verbindung zu setzen. Von Interesse sind insbesondere Foto- oder Videoaufnahmen, die den Hergang der Auseinandersetzung zeigen.