REGENSBURG. In der Nacht auf Mittwoch, 6. März, wurde in Kumpfmühl aus mehreren Fahrzeugen die Luft abgelassen. Die Kriminalpolizei Regensburg sucht Zeugen.

Bislang Unbekannte ließen an über 20 Fahrzeugreifen, die im Bereich um die Karl-Anselm-Straße beziehungsweise Am Vitusbach abgestellt waren, die Luft ab. An den Autos waren Hinweiszettel angebracht, die auf einen politischen Hintergrund schließen lassen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und prüft Parallelen zu anderen Delikten. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.