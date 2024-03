WÜRZBURG. Bislang Unbekannte sind in zwei Wohnungen im Stadtgebiet eingebrochen. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf Zeugen.

Terrassentüre im Frauenland aufgehebelt

Im Zeitraum von Freitag, 19:45 Uhr bis Montag, 15:30 Uhr, hat sich ein Unbekannter über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Richard-Wagner-Straße verschafft. Der Dieb erbeutete lediglich Schmuck im Wert von 10 Euro, verursachte jedoch einen Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Einbruch in der Innenstadt

Am Montagnachmittag, zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr, drang ein bislang Unbekannter über die Eingangstüre gewaltsam in eine Wohnung in der Neutorstraße ein. Er konnte mit Bargeld im unteren vierstelligen Bereich unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Tel. 0931/457-1732.