369. Raubdelikt – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 05.03.2024, gegen 17:30 Uhr, betraten zwei Täter ein Geschäft in der Ludwigsvorstadt. Ein Täter griff sofort den hinter den Verkaufstresen stehenden 21-jährigen Besitzer an, indem er ihn mit Reizgas besprühte. Zwischenzeitlich entnahm der andere Täter mehrere ausgestellte Schmuckstücke aus der Schaufensterauslage.

Als ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde, ließen die Täter von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten mit der Tatbeute auf einem dunklen Kraftrad in Richtung Schillerstraße. Daraufhin verständigte der Zeuge die Polizei über den Notruf 110. Umgehend wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, mit über 20 Streifen, ergaben keine Hinweise auf die Täter.

Der Wert der Tatbeute kann bis Dato noch nicht beziffert werden.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: (Pfefferspray-Träger)

Männlich, ca. 170-175 cm groß, schlanke Statur, sprach akzentfreies Deutsch; trug einen schwarzen Helm mit offenem Visier, schwarze Joggingjacke mit drei weißen Streifen, schwarze Jogginghose mit Adidas-Logo, schwarze Sneaker mit weißem Nike-Zeichen und schwarzer Sohle, schwarze Handschuhe, evtl. Marke The North Face

Täter 2: (Schmuck-Räuber)

Vermutlich männlich, ca. 170-175 cm groß, schlanke Statur; trug schwarzen Helm mit offenem Visier, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose mit 3 weißen Streifen, schwarze Schuhe mit heller Sohle, schwarze Handschuhe, er führte eine schwarze Sporttasche mit weißem Nike-Zeichen mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schwanthalerstraße und Schillerstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

370. Versuchte Einbrüche in Kellerabteile – Englschalking

Am Dienstag, 05.03.2024, gegen 08:30 Uhr, stellte ein 55-jähriger Anwohner eines Mehrfamilienhauses eine ihm unbekannte Person im Kellertrakt des Anwesens fest. Zudem konnte er feststellen, dass mehrere Zugangstüren zu den Abteilen gewaltsam geöffnet worden waren. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter in Richtung Englschalkinger Straße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung ergab bislang keine Hinweise auf den Täter.

Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde aus den Kellerabteilen nichts entwendet.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 40-46 Jahre alt, Glatze, kräftige Statur; bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, einem dunklen T-Shirt, führte einen dunklen Rucksack mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Brodersenstraße, Englschalkinger und S-Bahnbereich Englschalking (Englschalking) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

371. Zwei Wechseltrickdiebstähle – Landkreis München

Fall 1: (Taufkirchen)

Am Dienstag, 05.03.2024, gegen 16:30 Uhr, sprach ein bislang unbekannter Täter eine 85-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München auf der Straße an, ob sie ihm ein Zwei-Euro-Stück wechseln könnte. Als die 85-Jährige ihren Geldbeutel herausholte, wurde sie durch den Täter so abgelenkt, dass dieser unbemerkt Geldscheine aus dem Geldbeutel in Höhe von mehreren hundert Euro entwenden konnte. Die 85-Jährige bemerkte dies jedoch erst verspätet und erstattete im Nachgang Anzeige.

Fall 2: (Pullach)

Am Dienstag, 05.03.2024, gegen 15:00 Uhr, sprach ein bislang unbekannter Täter einen 71-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München auf der Straße an, ob er ihm Geld wechseln könnte. Aufgrund seines eingeschränkten Sehvermögens hielt der 71-Jährige dem Täter seinen Geldbeutel hin, dass dieser das Geld wechseln konnte. Dabei entwendete der Täter unbemerkt Geldscheine in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der 71-Jährige bemerkte das Fehlen seiner Geldscheine erst im Nachgang und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) die Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde in beiden Fällen wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre, 170-180 cm groß, osteuropäische Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare; dunkel gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Köglweg, Münchner Straße und Rathausstraße (Taufkirchen) und im Bereich der Bahnhofstraße, Karl-Schröder-Straße und Münchner Straße (Pullach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

372. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Diebstahl eines Kraftrades – Untermenzing

Am Mittwoch, 06.03.2024, gegen 02:30 Uhr, fiel zivilen Polizeibeamten der Polizeiinspektion 44 (Moosach) ein mittig auf der Straße abgestelltes Kraftrad auf. Kurz darauf kam ein 24-jähriger bosnischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf das Kraftrad zu. Als er die Polizeibeamten bemerkte, versuchte er sich der bevorstehenden Kontrolle zu entziehen, indem er sich wieder entfernte. Er konnte jedoch nach wenigen Metern angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei konnten bei ihm Bauteile des abgestellten Kraftrades aufgefunden werden.

Aufgrund der Gesamtsituation wird davon ausgegangen, dass der 24-Jährige gerade im Begriff war, das Fahrzeug zu entwenden.

Der 24-Jährige wurde daraufhin wegen eines versuchten Fahrzeugdiebstahls festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Hier wird er im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 54 (Kfz-Delikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

373. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt; Pkw entfernt sich vom Unfallort – Giesing

Am Dienstag, 05.03.2024, gegen 19.45 Uhr, ging ein 60-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Fuß auf dem nördlichen Gehweg der St.-Magnus-Straße in Richtung Grünwalder Straße. An der Kreuzung Tiroler Platz / Grünwalder Straße betrat er den dort befindlichen markierten und als solchen beschilderten Fußgängerüberweg über den Rechtsabbiegefahrstreifen des Tiroler Platzes.

Zeitgleich fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw auf der St.-Magnus-Straße ebenfalls in Richtung Grünwalder Straße und bog an der oben genannten Kreuzung nach rechts ab. Der Fahrer fuhr dabei über den Fußgängerüberweg, ohne den 60-Jährigen das sichere Überqueren zu ermöglichen und erfasste diesen mit der Fahrzeugfront.

Der 60-Jährige wurde zu Boden geschleudert. Im Anschluss flüchtete der Fahrer mit dem Pkw über die Grünwalder Straße in Richtung Candidstraße. Der 60-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

374. Einbruch in ein Geschäft – Maxvorstadt

In der Nacht von Montag, 04.03.2024, 18:55 Uhr, auf Dienstag, 05.03.2024, 09:50 Uhr, wurde in ein Geschäft für körpernahe Dienstleistungen in der Maxvorstadt eingebrochen.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich über die Haupteingangstüre gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft. Dort wurde die Kassenschublade gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld entnommen. Zudem wurde ein Wandtresor samt Inhalt entwendet.

Den Tätern gelang es unerkannt mit einer Gesamtbeute von über eintausend Euro Bargeld sowie dem Tresor zu entkommen.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schellingstraße, Zieblandstraße und Augustenstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

375. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Wohnungseinbruch – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Am Dienstag, 05.03.2024, zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr, wurde die Eingangstüre zur Wohnung eines 24-Jährigen mit Wohnsitz in München gewaltsam geöffnet. Es wurde diverses Diebesgut (Bekleidung, elektronische Geräte) im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Unter dem Diebesgut befanden sich unter anderem ein ortbares elektronisches Gerät, welches der 24-Jährige an einer Münchner Adresse feststellen konnte. Diese Informationen teilte der 24-Jährige der Münchner Polizei mit, welche sofort einen Wohnungsdurchsuchungsbeschluss bei der Staatsanwaltschaft erwirkte.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte neben dem kompletten Diebesgut auch der 21-jährige Tatverdächtige mit Wohnsitz in München festgenommen werden. Im Zuge dieser Durchsuchung kam es zur Auffindung von Betäubungsmitteln, welche dem 21-jährigen Wohnungsinhaber zugeordnet werden konnten. Sowohl das Diebesgut, als auch die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Beim 21-jährigen Tatverdächtigen wurde aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutentnahme angeordnet. Nach der polizeilichen Sachbearbeitung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

376. Terminhinweis: Coffee With a Cop Aktion

Im Rahmen der bayernweiten Präventionsaktion zum Thema ‘Callcenterbetrug‘ findet am

Donnerstag, 07.03.2024, ab 10:00 Uhr

am Wochenmarkt an der Münchner Freiheit

eine ‘Coffee With a Cop‘ Aktion statt.

Neben Kollegen der örtlichen Polizeiinspektion 13 (Schwabing) informieren auch Beamte der Kommissariate 105 (Prävention und Opferschutz) und 61 (Vermögensdelikte) unter anderem über aktuelle Erscheinungsformen aus dem Bereich ‘Callcenterbetrug‘.

Hierbei haben Sie die Gelegenheit, bei einem Heißgetränk sich mit den anwesenden Polizeibeamten auch über andere Sicherheitsthemen auszutauschen.