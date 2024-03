BAMBERG. Im Laufe des vergangenen Wochenendes beschmierten Unbekannte einen Spielplatz mit Hakenkreuzen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag waren Unbekannte am Kletterturm eines Spielplatzes „Am Hochgericht“ zugange. Die Täter brachten mit schwarzer Sprühfarbe mehrere Hakenkreuze an den Innenwänden des Kletterturms an. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.