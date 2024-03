MINDELHEIM. Am 05.03.2024 gegen Mittag ereignete sich auf Höhe des Ortseingangs Heimenegg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Mann mit seinem Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und schwer verletzt wurde.

Der 41-jährige Fahrzeugführer befuhr gegen 12:50 Uhr die Ortsverbindungsstraße von der Staatsstraße 2518 kommend in südlicher Richtung nach Heimenegg. Nach einer Linkskurve kam er mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Etwa 20 Meter weiter stieß er frontal gegen einen Baum. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer kam wenig später an die Unfallstelle und leistete Erste Hilfe. Der Fahrzeugführer musste durch die alarmierten Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen werden. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde der 41-Jährige mit einem Rettungshubschrauber von der Unfallstelle in ein Krankenhaus geflogen. Die Strecke zwischen Heimenegg und der Staatstraße wurde durch Kräfte der Feuerwehr für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Am verunfallten Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Der Rettungsdienst und die freiwilligen Feuerwehren Mindelheim und Mindelau waren mit insgesamt 45 Kräften vor Ort. Die Polizei Mindelheim ermittelt derzeit die Umstände des Unfallhergangs. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der 08261 7685-0 zu melden. (PI Mindelheim)

