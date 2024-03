NEU-ULM/GÜNZBURG. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt in zwei schadensträchtigen Fällen des Telefonbetrugs. Ein Fall ereignete sich bereits vergangenen Freitag, der andere ereignete sich am gestrigen Montag. Beide Fälle wurden durch die jeweils örtlichen Polizeiinspektionen Neu-Ulm und Günzburg aufgenommen und für weitere Ermittlungen an die Kriminalpolizei übergeben.

Eine 86-jährige Frau aus Neu-Ulm meldete sich beim Polizeinotruf und gab an, soeben betrogen worden zu sein. Es meldeten sich am Vormittag angebliche Polizeibeamten mit der üblichen Masche, dass eine Betrügerbande gefasst worden sei und zwei flüchtige Täter nun versuchen werden, bei ihr einzubrechen. Die Geschädigte wurde in längeres Telefonat verwickelt. Hierbei wurde der Geschädigte ein angeblicher Mitschnitt eines Gesprächs vorgespielt, in welchem die beiden Männer über den geplanten Einbruch sprechen. Um ihre Wertgegenstände zu sichern sollten diese der angeblichen Polizei übergeben werden. Die Geschädigte wurde dazu gebracht, alle ihre Wertgegenstände zusammenzupacken und auf einen nahegelegenen Supermarktparkplatz zu bringen und es dort an einen Abholer zu übergeben. Hierbei bestand durchweg Telefonkontakt zu dem angeblichen Polizeibeamten. Letzen Endes erfolgte eine Übergabe der Wertgegenstände in der Wohnung der Geschädigten, wo der angebliche Polizist diese Wertgegenstände zuvor fotografiert hat. Die Geschädigte wurde angewiesen zu Hause auf Kollegen der Anrufer zu warten.

Eine 70-jährige aus Günzburg erhielt einen Anruf eines angeblichen Enkels, welcher angab, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei welchem eine Frau getötet worden sei. Das Telefonat wurde anschließend an einen angeblichen Polizeibeamten aus Ulm weitergegeben, welcher eine Kaution zur Freilassung ihrer Tochter aus der Untersuchungshaft forderte. Daraufhin begab sich die Geschädigte zur Bank und hob hier die geforderte Geldsumme in Bar ab. Nach Ankunft zu Hause bekam die Geschädigte einen erneuten Anruf, in welchem gefragt wurde, ob sie das Geld zu Hause habe. Anschließend wurde sie gebeten vor der Haustüre auf einen Geldabholer zu warten, welcher das Geld schlussendlich in Empfang nahm.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Fällen aus Neu-Ulm und Günzburg besteht ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Masche

Falscher Polizeibeamter:

Die falschen Polizeibeamten teilen den Geschädigten bei dieser Variation des Betrugs mit, dass in deren Haus ein Einbruch bevorstehen würde. Daher fordern sie die Geschädigten auf, sämtliches Bargeld und Wertgegenstände den vermeintlichen Polizeibeamten zur Sicherung zur übergeben, bis die Täter gefasst sind. Während ihrer Tat versuchen die Täter ihre Opfer stetig am Telefon zu halten, um eine Kontaktaufnahme mit Angehörigen und der „richtigen“ Polizei zu verhindern und um zusätzlich Druck aufzubauen.

Schockanruf:

Diese sogenannten „Schockanrufe“ setzen darauf, die Opfer zu unüberlegten Handlungen aufgrund des erzeugten Schockmoments zu bewegen. Durch geschickte Gesprächsführung der Täter werden die Opfer psychisch unter Druck gesetzt und so zu unreflektierten Geldzahlungen gedrängt. Den Geschädigten wird vorgetäuscht, dass sich Verwandter oder naher Bekannter in einer Notlage oder Gefahr befände, die nur durch finanzielle Hilfe der Opfer abgewendet werden kann.

Die Zahlen

Falscher Polizeibeamter:

Im abgelaufenen Jahr registrierten die Beamtinnen und Beamten knapp 350 Fälle dieses Callcenterbetrugs im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums, dabei waren die Täter in neun Fällen erfolgreich und erbeuteten mehr als 225.000 Euro. Auf den Landkreis Neu-Ulm und die Stadt Neu-Ulm entfielen dabei knapp 100 registrierte Anrufversuche und ein erfolgreicher Fall.

Im laufenden Jahr ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums bislang 44 Betrugsversuche, der hier benannte Fall ist der zweite erfolgreiche.

Schockanruf:

Im abgelaufenen Jahr registrierten die Beamtinnen und Beamten mehr als 700 Fälle dieses Callcenterbetrugs im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums, dabei waren die Täter in 21 Fällen erfolgreich und erbeuteten mehr als 850.000 Euro. Auf den Landkreis Günzburg entfielen dabei knapp 70 registrierte Anrufversuche und zwei erfolgreiche Fälle.

Im laufenden Jahr ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums bislang knapp 80 Betrugsversuche, der hier benannte Fall ist der sechste erfolgreiche.

Die Polizei rät:

Wir bitten grundsätzlich um Vorsicht – ein gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! Ganz egal, welche Geschichte am Telefon erzählt wird, jeder sollte sich folgende Tipps zu Herzen nehmen:

Lassen Sie sich niemals unter Druck setzen.

Legen Sie auf, sobald Ihr Gesprächs- oder Chatpartner Geld fordert.

Geben Sie keine privaten Daten zu finanziellen Verhältnissen preis.

Erklären Sie niemandem, wo Sie Geld oder Wertgegenstände (z. B. Schmuck) aufbewahren.

Übergeben und überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Personen oder Konten.

Denken Sie daran: die echte Polizei oder sonstige Amtspersonen fordern niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen oder Ihr Geld in Sicherheit zu bringen.

Bei der echten Polizei erscheint auch niemals die Rufnummer 110 im Display.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter oder Verwandter ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

Versichern Sie sich der Echtheit des Anrufers, aber rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück. Rufen Sie Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Rufnummer an oder sprechen Sie mit Ihrer Nachbarschaft über ungewöhnliche Anrufe, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

Bitte sprechen Sie auch mit Verwandten, Bekannten und Ihren Nachbarn über das Phänomen!

Grundsätzlich gilt:

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen oder Kontaktaufnahmen umgehend die Polizei über den Notruf 110.

(KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).