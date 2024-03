BAMBERG / HIRSCHAID LKR. BAMBERG. Am Wochenende brachen Unbekannte in drei Bäckereifilialen im Bamberger Raum ein. Die Kripo Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt in ein Bäckerei-Bistro in der Starkenfeldstraße in Bamberg. Sie durchwühlten die Räume und stahlen Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags sowie einen Tresor. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Ein Lieferant bemerkte den Einbruch am Sonntagmorgen.

Ganz in der Nähe schlugen die Einbrecher erneut zu. In der Moosstraße in Bamberg und in der Industriestraße in Hirschaid brachen die Täter im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen ein. Hierbei hinterließen sie Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro in Bamberg und 4.000 Euro in Hirschaid. Die Einbrecher scheiterten beide Male beim Öffnen des Tresors.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.