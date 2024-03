TRAUNSTEIN. Am frühen Dienstagmorgen, 5. März 2024, brach zunächst im Bereich des Erdgeschosses eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Drei Bewohner erlitten leichte Verletzungen, der entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Um kurz nach 6.30 Uhr teilte der Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Kammerer Straße in Traunstein mit, dass im Bereich des Erdgeschosses seines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen war. Die daraufhin alarmierten Feuerwehren aus der Region konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Drei Bewohner erlitten leichte Verletzungen. Davon mussten zwei nach medizinischer Erstversorgung vor Ort durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Ermittler des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahmen noch vor Ort die ersten Untersuchungen zur Brandursache. Die weiteren Ermittlungen wurden vom zuständigen Fachkommissariat 1 mit Unterstützung der Spezialisten der Spurensicherung des Fachkommissariats 7 übernommen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Kriminalpolizei im mittleren fünfstelligen Bereich. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und dementsprechend Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen.