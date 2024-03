0464 – Bonsai-Bäume entwendet

Aindling – Im Zeitraum von Freitag (01.03.2024), 11.00 Uhr bis Montag (04.03.2024), 11.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Bonsai-Bäume einer Baumschule in der Weichenberger Straße. Hierbei entstand ersten Erkenntnissen zufolge ein Beuteschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

0465 - Hobbypolizist

Bundesstraße B 17 / FR Süden – Am gestrigen Montag (04.03.2024) wollte ein 47-jähriger Mann offenbar eine Verkehrskontrolle durchführen, obwohl er kein Polizeibeamter ist.

Gegen 22.30 Uhr fuhr der 47-Jährige offenbar hinter einem Sattelzug her und schaltete ein blaues LED-Panel ein. Anschließend überholte der 47-Jährige den Sattelzug und gab mit einer Stableuchte zu verstehen, dass er anhalten soll. Nachdem der Sattelzug dem nicht nachkam, fuhr der 47-Jährige offenbar vor den Sattelzug und verringerte die Geschwindigkeit, sodass der Sattelzug ihn wieder überholte. Dieser Ablauf wiederholte sich offenbar mehrere Male und der Sattelzug-Fahrer verständigte die Polizei. Einsatzkräfte der richtigen Polizei trafen den 47-Jährigen an seiner Wohnanschrift an und stellten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sämtliche Blaulicht- und Anhalteutensilien sicher.

Wie sich im Laufe weiterer Abklärungen herausstellte kam es bereits im Laufe der letzten zwei Wochen mehrmals zu ähnlichen Vorfällen durch den 47-Jährigen gegenüber diesem Sattelzug-Fahrer.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Amtsanmaßung gegen den 47-Jährigen und bittet Personen, denen ein ähnliches Verhalten aufgefallen ist, sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.

0466 - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gundelfingen - Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Montagabend (04.03.2024) auf der Bundesstraße B 492 Höhe Gundelfingen gekommen.

Gegen 18.10 Uhr wollte ein 24-jähriger Audi-Fahrer von der Bundesstraße B 16 nach links auf die Bundesstraße B 492 in Richtung Medlingen fahren. Er nahm einem, aus Richtung Gundelfingen kommenden, 24-jährigen Ford-Fahrer die Vorfahrt. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der Ford-Fahrer und die 21-jährige Mitfahrerin im Audi wurden leicht verletzt und mussten per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von etwa 17.500 Euro. Diese wurden abgeschleppt. Für die Maßnahmen vor Ort unterstützte die Feuerwehr Gundelfingen mit 25 Einsatzkräften.