BUCH A. ERLBACH, LKR. LANDSHUT. Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich heute gegen 12 Uhr in der Bergstraße.

Ein 35-Jähriger Fahrer eines Heizöltankers übersah nach ersten Ermittlungen beim Rangieren einen 64-Jährigen aus Buch a. Erlbach und überrollte ihn mit dem rechten Vorderreifen an beiden Beinen. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert. Schließlich waren die Verletzungen des 64-Jährigen so schwer, dass er nach Reanimation noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Heizöltankers erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Zur weiteren Betreuung des Lkw-Fahrers sowie der Einsatzkräfte wurde das Kriseninterventionsteam angefordert. Um den genauen Unfallhergang klären zu können, ordnete die Staatsanwaltschaft Landshut ein unfallanalytisches Gutachten an.

Veröffentlicht: 05.03.2024, 13.30 Uhr