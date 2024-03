362. Verkehrsunfall aufgrund Erkrankung; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Montag, 04.03.2024, gegen 09:00 Uhr, befuhr ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw den Richard-Strauss-Tunnel in Richtung Norden. Unmittelbar vor ihm fuhr ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw.

Während der Fahrt erlitt der 34-Jährige eine akute Erkrankung, weshalb er die Kontrolle über den Pkw verlor. Hierbei fuhr er dem 33-jährigen BMW-Fahrer zunächst hinten auf, bevor er in der Folge mit der linken und rechten Schutzplanke der Tunnelwand kollidierte.

Durch den Unfall wurde der 34-Jährige nicht verletzt. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt.

Der VW wurde erheblich beschädigt. An dem BMW und den Schutzplanken entstand leichter Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste der Richard-Strauss-Tunnel für ca. eine Stunde gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

363. Verkehrsdelikt – Untersendling

Am Montag, 04.03.2024, gegen 10:00 Uhr, fuhr ein 43-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mitsubishi Pkw auf dem Landaubogen. An der Kreuzung zur Hansastraße kam der 43-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, touchierte den Bordstein der Mittelinsel, überfuhr diese und geriet anschließend in den Gegenverkehr der Hansastraße. Dadurch musste ein ihm entgegenkommender 43-jähriger Rollerfahrer mit Wohnsitz in München abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der 43-Jährige ließ daraufhin seinen schwer beschädigten Pkw zurück und flüchtete zu Fuß. Unbeteiligte Zeugen alarmierten die Polizei über den Notruf 110. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 43-Jährigen im Nahbereich antreffen und festnehmen.

Nach ersten Ermittlungen stand der 43-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten. Daher wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Aufgrund einer Kopfverletzung, der sich der 43-Jährige vermutlich während des Zusammenstoßes zugezogen hatte, musste er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

An der Fußgängerinsel entstand leichter Sachschaden. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

364. Trickdiebstahl – Altstadt

Am Mittwoch, 28.02.2024, gegen 23:50 Uhr, befand sich eine 79-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach am Promenadeplatz. Als sie in ihr Fahrzeug steigen wollte, kam unvermittelt ein unbekannter Mann auf sie zu und bot ihr seine Hilfe an.

Obwohl die 79-Jährige dies ablehnte, ließ der Täter nicht von ihr ab. Er tat so, als würde er sie beim Einsteigen unterstützen, wobei es ihm scheinbar gelungen war, ein getragenes Armband (im Wert von mehreren tausend Euro) der 79-Jährigen zu entwenden. Daraufhin entfernte sich der Täter vom Tatort.

Die 79-Jährige stellte erst am Folgetag das Fehlen des Armbandes fest und erstattete daraufhin Anzeige bei einer Polizeiinspektion.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 45 Jahre alt, grau-melierte Haare, kurzer grauer Bart

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Promenadeplatzes (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

365. Erneute Sachbeschädigung durch Schmierschriften – Isarvorstadt

-siehe Medieninformation vom 24.01.2024, Nr. 131

In der Zeit von Donnerstag, 29.02.2024, 16:45 Uhr, bis Freitag, 01.03.2024, 09:15 Uhr, wurde erneut an einem Fensterbrett des Bürgerbüros einer Partei, in schwarzer Farbe, ein Schriftzug mit beleidigendem Inhalt angebracht.

Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Die Ermittlungen in diesem Fall hat das Kommissariat 45 (Politisch motivierte Kriminalität) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Baaderstraße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

366. Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation – Aubing

Am Montag, 04.03.2024, gegen 17.30 Uhr, verständigte eine Bewohnerin einer sozialen Wohneinrichtung den Polizeinotruf 110. Sie konnte einen weiteren Bewohner der Wohneinrichtung dabei beobachten, wie dieser im Innenhof herumgelaufen war und dabei eine Schusswaffe einer anderen Person gezeigt hat. Im Anschluss habe er diese in seine Jackentasche gesteckt und begab sich anschließend in sein Zimmer.

Aufgrund dieses Meldebildes wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Kurz darauf konnte der Tatverdächtige, ein 62-Jähriger mit Wohnsitz in München, als dieser sein Zimmer verließ, kontrolliert werden. In seiner Jacke konnte die zuvor gemeldete Pistole aufgefunden werden. Dabei handelte es sich um eine sogenannte Schreckschusswaffe. Eine Berechtigung zum Führen konnte der 62-Jährige nicht vorweisen.

Die Waffe wurde daraufhin beschlagnahmt und der 62-Jährige wurde wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz angezeigt. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen von der Polizeiinspektion 45 (Pasing) aus entlassen.

Das Kommissariat 25 (u.a. Waffendelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

367. Terminhinweis: Coffee with a Cop Aktion

Im Rahmen der bayernweiten Präventionsaktion zum Thema ‘Callcenterbetrug‘ findet am

Donnerstag, 07.03.2024, ab 10:00 Uhr

am Wochenmarkt an der Münchner Freiheit

eine ‘Coffee With a Cop‘ Aktion statt.

Neben Kollegen der örtlichen Polizeiinspektion 13 (Schwabing) informieren auch Beamte der Kommissariate 105 (Prävention und Opferschutz) und 61 (Vermögensdelikte) unter anderem über aktuelle Erscheinungsformen aus dem Bereich ‘Callcenterbetrug‘.

Hierbei haben Sie die Gelegenheit bei einem Heißgetränk sich mit den anwesenden Polizeibeamten auch über andere Sicherheitsthemen auszutauschen.