Nach Gerichtsverhandlung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis - 35-Jähriger fährt mit Auto davon

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einer Gerichtsverhandlung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis stieg ein 35-Jähiger in sein Auto und fuhr nach Hause. Im Besitz eines Führerscheins war der Mann jedoch immer noch nicht - dies hat für ihn die nächste Anzeige zur Folge.

Der 35-Jährige befand sich am Montag am Landgericht in Aschaffenburg. Grund hierfür war eine Verhandlung gegen den Mann, da er im letzten Jahr ohne Führerschein unterwegs war. Aus seinem Fehler hat der Angeklagte jedoch offensichtlich nichts gelernt. Nachdem der Termin beendet war, stieg er in seinen VW und fuhr damit davon.

Dies konnte durch Zeugen beobachtet werden, die umgehend den Polizeinotruf verständigten. Der Mann, der immer noch keinen Führerschein hat, konnte auf einer Rastanlage der A3 gestoppt werden. Ihn erwartet nun ein erneutes Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Unbekannte bei Diebstahl aus Pkw gestört - Zeugen gesucht

HAIBACH, OT DÖRRMORSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte machten sich am frühen Dienstagmorgen an einem geparkten Mercedes zu schaffen. Zeugen konnten die Täter in die Flucht schlagen. Eine Fahndung verlief ergebnislos.

Dem Sachstand nach machten sich die beiden Männer gegen 04:45 Uhr an dem geparkten Mercedes im Höhenweg zu schaffen. Anwohner wurden auf die Unbekannten aufmerksam, sprachen sie vom Balkon aus an und konnten sie dadurch in die Flucht schlagen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen mit mehreren Streifen verlief ergebnislos.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROSSOSTHEIM, OT PFLAUMHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Autofahrerin hat am Freitag gegen 09:00 Uhr möglicherweise ein parkendes Fahrzeug in der Rathausstraße beschädigt. Die Dame dachte zunächst über einen Gegenstand gefahren zu sein, stellte später jedoch fest, dass der rechte Außenspiegel ihres grauen VW Golfs beschädigt sei. Daraufhin meldete sie sich bei der Polizei. Diese sucht nun nach einem möglicherweise Geschädigten.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Laufe des Wochenendes wurde vor einem Wohnhaus der Bardroffstraße ein Fahrrad der Marke Bulls entwendet.

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Montag, 13:30 Uhr, wurde im Tannenweg ein geparkter Renault im Bereich der Stoßstange angefahren. Am Fahrzeug konnten rote Lackspuren gesichert werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, OT HOHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 24. Februar, und Samstag, 02. März, wurde in der Verlängerung der Haagstraße ein geparkter Anhänger entwendet.

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, um 22:35 Uhr, tankten zwei Unbekannte ihren BMW für rund 100 Euro und fuhren davon, ohne zu bezahlen. Die beiden Kennzeichen waren abgeklebt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Samstag, zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurden in der Josef-Anton-Rohe-Schule in insgesamt drei Klassenzimmern mutwillig Stromkabel durchtrennt.

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Montag, zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz gegenüber des Schwimmbads in der Dammsfeldstraße ein geparkter BMW angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Donnerstag, 11.30 Uhr, und Samstag, 16:00 Uhr, wurde im Bereich Krummwiese / Hintere Gasse an einem geparkten Audi die rechte Fahrzeugseite zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.