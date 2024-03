BAD AIBLING, LKR. ROSENHEIM. Seit Montagnachmittag, den 4. März 2024, ist die 80-jährige Carola Popp aus einem Seniorenheim abgängig und wird seitdem vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Vermisste mit der Bahn in unbekannte Richtung unterwegs ist. Die Polizeiinspektion Bad Aibling bittet die Öffentlichkeit deshalb um Mithilfe und um Hinweise.

Seit Montag, den 4.März 2024, gegen 13.00 Uhr wird Frau Carola, Popp, aus einem Seniorenheim in der Kellerstraße in 83043 Bad Aibling vermisst.

Frau Popp ist

80 Jahre alt,

153 cm groß,

hat dunkelgraue nackenlange gelockte Haare

und eine schlanke Figur.

Bekleidet ist Frau Popp mit einer weinroten Hose und einem schwarz gemusterten Oberteil. Beim Verlassen des Seniorenheims führte die Vermisste eine Umhängetasche mit sich.

Frau Popp ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen und in einem leicht dementen Zustand. Vermutlich hält sich die Vermisste aktuell im Stadtgebiet von Bad Aibling auf. Weiter kann nicht ausgeschlossen werden, dass Frau Popp Bad Aibling mit der Bahn in unbekannte Richtung verlassen hat und sich ggf. in Zügen aufhält.

Hinweise auf den Verbleib der Vermissten nehmen die Polizei in Bad Aibling unter der Telefonnummer 08061/9073-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Ein Lichtbild der Vermissten wird im Anhang übersandt.