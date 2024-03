BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS. Am Sonntagabend haben vier junge Männer von einem 38-Jährigen Geld verlangt, ihn geschlagen und mit einem Messer verletzt. Die Kriminalpolizei Coburg führt die Ermittlungen und sucht Zeugen.

Am Sonntag, gegen 18.35 Uhr, stand ein 38-Jähriger am Bahnsteig von Gleis 2 des Bad Staffelsteiner Bahnhofes, als er von vier Unbekannten angesprochen wurde. Unter Vorhalt eines Messers verlangten sie Geld von ihm. Nachdem der Mann kein Geld aushändigen konnte, schlug ihm der Haupttäter mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn mit einem Messer an der Hand. Die vier jungen Männer flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Der 38-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und an der Hand. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben:

zirka 20 Jahre alt

dunkle Kurzhaarfrisur

helle Hautfarbe

sprach deutsch mit ausländischem Akzent

trug eine rote Jacke, ähnlich einer Regenjacke

Seine drei Begleiter waren ebenfalls etwa 20 Jahre alt, dunkel gekleidet und sprachen deutsch mit ausländischem Akzent.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 um Zeugenhinweise.